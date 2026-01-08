Тиаго Силва растрогал заявлением о возвращении в Порту

Бразильский ветеран Тиаго Силва поделился эмоциями по случаю своего возвращения в «Порту». Защитник заключил с португальским грандом краткосрочный контракт, рассчитанный до июня 2026 года, с опцией пролонгации еще на один сезон.

«Прошло больше двух десятилетий, но у меня чувство, будто все произошло только вчера. Я вновь в этом великолепном клубе и городе, где когда-то стартовал мой путь в европейском футболе.

Это место я по праву считаю своим домом. Горю желанием поскорее приступить к тренировкам и отблагодарить клуб и фанатов за то невероятное тепло, которое они мне дарят! До скорой встречи на стадионе, болельщики «Порту»!» – написал футболист в своем посте.