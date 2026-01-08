Тиаго Силва растрогал заявлением о возвращении в Порту
Легендарный бразилец прокомментировал переход в стан Драконов
Бразильский ветеран Тиаго Силва поделился эмоциями по случаю своего возвращения в «Порту». Защитник заключил с португальским грандом краткосрочный контракт, рассчитанный до июня 2026 года, с опцией пролонгации еще на один сезон.
«Прошло больше двух десятилетий, но у меня чувство, будто все произошло только вчера. Я вновь в этом великолепном клубе и городе, где когда-то стартовал мой путь в европейском футболе.
Это место я по праву считаю своим домом. Горю желанием поскорее приступить к тренировкам и отблагодарить клуб и фанатов за то невероятное тепло, которое они мне дарят! До скорой встречи на стадионе, болельщики «Порту»!» – написал футболист в своем посте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер не считает, что ему нужна политика
Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»