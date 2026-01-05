ФОТО. Возвращение легенды. Порту официально представил Тьяго Силву

«Порту» провел представление бразильского центрбека – Тиаго Силвы.

Клуб объявил о подписании 41-летнего футболиста еще 20 декабря 2025 года, однако лишь сейчас полноценно представил легендарного бразильца.

Контракт с Силвой рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.

Тиаго перешел в «драконов» на правах свободного агента после завершения контракта с «Флуминенсе».

Силва уже был в структуре «Порту» в сезоне 2004/05, однако тогда выступал за вторую команду.

В прошлом сезоне в составе «Флуминенсе» бразилец провел 46 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

History always finds its way back ♾️



Bem-vindo à tua casa, Thiago 🐉 pic.twitter.com/RZnnm4SnM1 — FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026

O 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐎 já está na cidade do Porto 🐉



Bem-vindo, Thiago Silva 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/mo8VCNC22I — FC Porto (@FCPorto) January 4, 2026