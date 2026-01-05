ФОТО. Возвращение легенды. Порту официально представил Тьяго Силву
41-летний бразилец не планирует завершать карьеру
«Порту» провел представление бразильского центрбека – Тиаго Силвы.
Клуб объявил о подписании 41-летнего футболиста еще 20 декабря 2025 года, однако лишь сейчас полноценно представил легендарного бразильца.
Контракт с Силвой рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.
Тиаго перешел в «драконов» на правах свободного агента после завершения контракта с «Флуминенсе».
Силва уже был в структуре «Порту» в сезоне 2004/05, однако тогда выступал за вторую команду.
В прошлом сезоне в составе «Флуминенсе» бразилец провел 46 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
History always finds its way back ♾️— FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026
Bem-vindo à tua casa, Thiago 🐉 pic.twitter.com/RZnnm4SnM1
O 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐎 já está na cidade do Porto 🐉— FC Porto (@FCPorto) January 4, 2026
Bem-vindo, Thiago Silva 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/mo8VCNC22I
De regresso 💙 pic.twitter.com/BRHNcleQEK— FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026
𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 🏡💙 Estás em casa, Thiago 🤝#SeguimosJuntos pic.twitter.com/DGg9RRzahC— FC Porto (@FCPorto) January 5, 2026
