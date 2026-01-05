Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
05 января 2026, 15:12 | Обновлено 05 января 2026, 15:13
ФОТО. Возвращение легенды. Порту официально представил Тьяго Силву

41-летний бразилец не планирует завершать карьеру

ФК Порту

«Порту» провел представление бразильского центрбека – Тиаго Силвы.

Клуб объявил о подписании 41-летнего футболиста еще 20 декабря 2025 года, однако лишь сейчас полноценно представил легендарного бразильца.

Контракт с Силвой рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.

Тиаго перешел в «драконов» на правах свободного агента после завершения контракта с «Флуминенсе».

Силва уже был в структуре «Порту» в сезоне 2004/05, однако тогда выступал за вторую команду.

В прошлом сезоне в составе «Флуминенсе» бразилец провел 46 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Тиаго Силва Порту чемпионат Португалии по футболу трансферы чемпионат Бразилии по футболу Флуминенсе
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Victor673256ua
Футболісти продовжують грати все довше і довше. Зараз 40-річним гравцем вже не здивуєш
