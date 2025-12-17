САМБОРСКИЙ: «Соперников сборной будем изучать в процессе турнира»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) Владимир Самборский рассказал о планах команды на текущем сборе.

У самой молодой юношеской сборной Украины, U-15, начался тренировочный сбор, во время которого она примет участие в Турнире развития УЕФА, который пройдет с 17 по 22 декабря в Португалии. Перед началом этого сбора главный тренер сине-желтых Владимир Самборский ответил на вопросы.

– Владимир, для участия в Турнире развития УЕФА вы вызвали самых сильных на данный момент игроков, или это будет в какой-то мере селекционный сбор?

– Говорить сейчас, что эти 14- или 15-летние ребята – самые сильные на сегодня, будет не совсем правильно. Мы вызвали тех игроков, которые проявили себя на протяжении первого круга в своих командах, а также легионеров, по которым у нас есть достаточно информации. Хотя на карандаше еще много футболистов, за которыми мы продолжаем следить. Этот процесс, особенно в этом возрасте, не прекращается.

Это первый международный сбор для этой команды, поэтому нам было непросто определиться по некоторым позициям. Сборная формируется, поэтому я не сказал бы, что сейчас в команде все самые сильные. Но будем надеяться, что наши ребята никого не испугаются и продемонстрируют свои лучшие качества.

– Учитывая то, что вы сказали, какие задачи вы будете ставить перед командой?

– Каждый спортсмен, который хочет чего-то добиваться, всегда должен стремиться к победе. Но, конечно, результат не является нашей основной целью.

– Греция, Ирландия и Португалия тоже только начинают свой путь, или они более опытные, если можно так сказать?

– Пока что мы владеем информацией только по ирландцам, которые уже провели несколько матчей, а вот других соперников будем изучать в процессе соревнований. Но ничего страшного, мы будем стараться отталкиваться от своей игры, принципов, которые мы будем пытаться донести до подопечных. Индивидуально у нас неплохие исполнители, главное – настроить команду психологически.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).

Защитники: Александр Чмелёв, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).

Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).

Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).

Расписание матчей на Турнире развития УЕФА: