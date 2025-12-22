Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5). Серия пенальти. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Турнира развития УЕФА
22 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) в решающем матче на Турнире развития УЕФА встречалась с хозяевами – командой Португалия U-15.
На 20-й минуте голкипер сине-желтых Карим Бахриев среагировал на удар капитана соперника и отбил 11-метровый, сохранив равновесие в счете.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сборная Украины реализовала все пять своих ударов – точными были Рацкий, Кочура, Ивасишин, Лапунов и Вологдин, тогда как один из ударов португальцев пришелся в перекладину.
Победив в серии 11-метровых со счетом 5:4, подопечные Владимира Самборского стали победителями Турнира развития УЕФА в Португалии (8 очков). Португальцы остались на второй позиции (7 баллов).
Турнир развития УЕФА
3-й тур, 22 декабря 2025, Португалия
Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5)
Незабитый пенальти: Португал, 20 (Португалия), сейв вратаря
Видеозапись матча и серия пенальти
