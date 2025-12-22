Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5). Серия пенальти. Видеообзор
Молодежные турниры
22 декабря 2025, 17:23 | Обновлено 22 декабря 2025, 17:34
Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5). Серия пенальти. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Турнира развития УЕФА

УАФ

22 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) в решающем матче на Турнире развития УЕФА встречалась с хозяевами – командой Португалия U-15.

На 20-й минуте голкипер сине-желтых Карим Бахриев среагировал на удар капитана соперника и отбил 11-метровый, сохранив равновесие в счете.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сборная Украины реализовала все пять своих ударов – точными были Рацкий, Кочура, Ивасишин, Лапунов и Вологдин, тогда как один из ударов португальцев пришелся в перекладину.

Победив в серии 11-метровых со счетом 5:4, подопечные Владимира Самборского стали победителями Турнира развития УЕФА в Португалии (8 очков). Португальцы остались на второй позиции (7 баллов).

Турнир развития УЕФА

3-й тур, 22 декабря 2025, Португалия

Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5)

Незабитый пенальти: Португал, 20 (Португалия), сейв вратаря

Видеозапись матча и серия пенальти

По теме:
Украина U-15 победила Португалию U-15 и стала победителем Турнира развития
Португалия – Украина – 5:2. Футзал, товарищеский матч. Видео голов и обзор
Португалия U-15 – Украина U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
