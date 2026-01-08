Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он мне нравится». Экс-вратарь Бенфики расхвалил Трубина и Судакова
Португалия
08 января 2026, 03:41
«Он мне нравится». Экс-вратарь Бенфики расхвалил Трубина и Судакова

Артур Мораес выделил украинцев в составе лиссабонского клуба

Бразильский экс-вратарь Артур Мораес поделился мнениями об украинских игроках «Бенфики» – голкипере Анатолии Трубине и полузащитнике Георгии Судакове.

«Как и любой молодой вратарь, Трубин делает ошибки, но старается учиться на своих ошибках. Поэтому я уверен, что он будет развиваться так же, как и развивался, и оправдает ожидания и потребности «Бенфики», – сказал Мораес в интервью Record. Также Артур заявил, что ему нравится смотреть за игрой Судакова.

Мораес играл в Бразилии, Италии и Португалии. В период с 2011 по 2015 год он выступал за «Бенфику». В составе лиссабонского клуба Артур сыграл 144 матча и выиграл семь трофеев.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо наехал на Судакова.

По теме:
Трубин и Судаков не спасли: оценки украинцев за вылет из Кубка лиги
Тиаго Силва растрогал заявлением о возвращении в Порту
Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов
Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
