Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Канберре, Австралия.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла первую сеяную Симону Вальтерт (Швейцария, WTA 88) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Канберра. Хард, 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 4:6

Снигур провела седьмое очное противостояние против Вальтерт и одержала четвертую победу, в частности первую с января 2024 года – тогда Дарья также обыграла Симону на кортах Канберры, но в квалификации.

Помимо Вальтерт, Снигур на этих соревнованиях прошла Тамару Корпач и Лян Эньшуо. Ее следующая оппонентка определится в игре Тамара Зиданшек (Словения, WTA 156) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбей, WTA 129).

Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125. В прошлом году она дважды играла на стадии 1/4 финала (в Варшаве и Калдаш-да-Раинье) и дважды потерпела поражение.