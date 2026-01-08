Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
WTA
08 января 2026, 03:39 |
189
2

Дарья в двух сетах разобралась с Симоной Вальтерт в третьем раунде соревнований

Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Канберре, Австралия.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла первую сеяную Симону Вальтерт (Швейцария, WTA 88) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Канберра. Хард, 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 4:6

Снигур провела седьмое очное противостояние против Вальтерт и одержала четвертую победу, в частности первую с января 2024 года – тогда Дарья также обыграла Симону на кортах Канберры, но в квалификации.

Помимо Вальтерт, Снигур на этих соревнованиях прошла Тамару Корпач и Лян Эньшуо. Ее следующая оппонентка определится в игре Тамара Зиданшек (Словения, WTA 156) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбей, WTA 129).

Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125. В прошлом году она дважды играла на стадии 1/4 финала (в Варшаве и Калдаш-да-Раинье) и дважды потерпела поражение.

По теме:
Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур пробилась в 1/4 финала WTA 125 в Канберре и сыграет с первой сеяной
Снигур начала сезон с победы, повесив баранку седьмой сеяной в Канберре
Дарья Снигур Симона Вальтерт WTA Канберра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Не знаю, хто така ця Вальтерт, але в 1 сеті вона іноді нагадувала «ганьбу тенісу» Абдель. Надто, на своїх подачах. Характерний приклад: у 7 геймі (коли й так уже летить 2:4) 3 із 4 м'ячів програє подвійними, причому, двічі поспіль, а втретє – за рахунку 30:40, коли, здавалося б потрібно бути максимально акуратною. Та й загальне враження: стоїть Дар’я в центрі й авторитетно ганяє Сімону по кутках - як мітлою асфальт: вліво, вправо, вліво, вправо. Та бігає, бігає, але врешті не добігає.
Проте, у 2 сеті Даша ображено подумала: А чому це їй можна, а мені ні, – і теж перестала нормально подавати. Але все одно ініціатива залишалася на нашому боці корту, так що підсумок закономірний.
Не пам’ятаю, коли Снігур востаннє грала когось із першої сотні. Єдине, Вальтерт – типова ґрунтовичка. Проти майстрині з утрамбовування газонів м’ячик для неї рухався занадто швидко.
Ответить
0
Адепт Фалька
Круто! Вітання Дар'ї та всім, хто за неї вболівав в цей пізній (ранній) час!🇺🇦🎉
Ответить
0
