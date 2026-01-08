Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Дарья в двух сетах разобралась с Симоной Вальтерт в третьем раунде соревнований
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Канберре, Австралия.
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла первую сеяную Симону Вальтерт (Швейцария, WTA 88) за 1 час и 25 минут.
WTA 125 Канберра. Хард, 1/4 финала
Симона Вальтерт (Швейцария) [1] – Дарья Снигур (Украина) – 2:6, 4:6
Снигур провела седьмое очное противостояние против Вальтерт и одержала четвертую победу, в частности первую с января 2024 года – тогда Дарья также обыграла Симону на кортах Канберры, но в квалификации.
Помимо Вальтерт, Снигур на этих соревнованиях прошла Тамару Корпач и Лян Эньшуо. Ее следующая оппонентка определится в игре Тамара Зиданшек (Словения, WTA 156) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбей, WTA 129).
Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125. В прошлом году она дважды играла на стадии 1/4 финала (в Варшаве и Калдаш-да-Раинье) и дважды потерпела поражение.
Проте, у 2 сеті Даша ображено подумала: А чому це їй можна, а мені ні, – і теж перестала нормально подавати. Але все одно ініціатива залишалася на нашому боці корту, так що підсумок закономірний.
Не пам’ятаю, коли Снігур востаннє грала когось із першої сотні. Єдине, Вальтерт – типова ґрунтовичка. Проти майстрині з утрамбовування газонів м’ячик для неї рухався занадто швидко.