Германия
08 января 2026, 02:53 |
Бавария договорилась о продлении контракта с одним из лидеров команды

Обновленный контракт будет рассчитан до лета 2028 года

Бавария договорилась о продлении контракта с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» договорилась о пролонгации трудового соглашения с вингером Сержем Гнабри.

Переговорный процесс достиг продвинутой стадии, и стороны пришли к консенсусу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обновленный контракт будет рассчитан до лета 2028 года, а финальные технические моменты обсуждаются прямо сейчас.

Ранее стало известно, что руководство «Баварии» и защитник Дайо Упамекано закрыли все спорные вопросы по новому договору. Стороны согласовали основные аспекты, включая бонусную систему и сумму отступных. Официальное подтверждение деталей сделки ожидается в кратчайшие сроки.

Дайо Упамекано Серж Гнабри Бавария Бундеслига
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Сообщить об ошибке

Комментарии
