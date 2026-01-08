Бавария договорилась о продлении контракта с одним из лидеров команды
Обновленный контракт будет рассчитан до лета 2028 года
Мюнхенская «Бавария» договорилась о пролонгации трудового соглашения с вингером Сержем Гнабри.
Переговорный процесс достиг продвинутой стадии, и стороны пришли к консенсусу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обновленный контракт будет рассчитан до лета 2028 года, а финальные технические моменты обсуждаются прямо сейчас.
Ранее стало известно, что руководство «Баварии» и защитник Дайо Упамекано закрыли все спорные вопросы по новому договору. Стороны согласовали основные аспекты, включая бонусную систему и сумму отступных. Официальное подтверждение деталей сделки ожидается в кратчайшие сроки.
