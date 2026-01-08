Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 7.8? Известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Вулверхэмптона
Англия
08 января 2026, 03:32 |
141
0

Украинский защитник Эвертона отыграл полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и завершилась ничьей 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6.8 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «Вулверхэмптона» Андре Гомес, который получил оценку 7.8.

Оценки игроков за матч Эвертон – Вулверхэмптон:

Предательство или случайность? Почему тренер Шпор пил кофе из лого Арсенала
Трубин и Судаков не спасли: оценки украинцев за вылет из Кубка лиги
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
