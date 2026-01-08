Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тер Штеген покинул Барселону в разгар Суперкубка: что произошло?
Испания
08 января 2026, 03:33
156
0

Тер Штеген покинул Барселону в разгар Суперкубка: что произошло?

Деку прокомментировал ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Барселоны» Деку прояснил ситуацию вокруг Марка-Андре тер Штегена, который покинул расположение команды в Саудовской Аравии во время Суперкубка Испании и вернулся домой. Функционер «блаугранас» подтвердил наличие определенных сложностей с коленом у немецкого голкипера.

«Тер Штеген ощутил дискомфорт в колене, что вызвало беспокойство у Марка. Это вполне объяснимо, учитывая его историю травм. Сейчас он сохраняет спокойствие, и мы чувствуем облегчение, так как обследование не выявило серьезных повреждений», – цитирует слова Деку издание Sport.es.

Стоит напомнить, что ранее появлялись слухи о возможном уходе 33-летнего вратаря из клуба в зимнее окно. В текущем сезоне тер Штеген лишь единожды появлялся в составе каталонцев – в кубковом поединке против «Гвадалахары».

Деку Барселона Марк-Андре тер Штеген Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
