  4. Назван состав сборной Украины U-15 на турнир развития УЕФА
Молодежные турниры
15 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 05:16
35
0

Назван состав сборной Украины U-15 на турнир развития УЕФА

Главный тренер Владимир Самборский рассчитывает на 22 футболиста

Назван состав сборной Украины U-15 на турнир развития УЕФА
УАФ

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) объявила состав на Турнир развития УЕФА.

Соревнования пройдут 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда сыграет против Греции (17 декабря в 13:00), Ирландии (19 декабря в 13:00), Португалии (22 декабря в 13:00).

Главный тренер нашей команды Владимир Самборский рассчитывает на 22 футболиста.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).

Защитники: Александр Чмелёв, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).

Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).

Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).

Расписание матчей на Турнире развития УЕФА:

  • 17.12. 13:00. Греция – Украина
  • 17.12. 18:00. Португалия – Ирландия
  • 19.12. 13:00. Украина – Ирландия
  • 19.12. 18:00. Португалия – Греция
  • 22.12. 13:00. Ирландия – Греция
  • 22.12. 13:00. Португалия – Украина

Время начала матчей – киевское.

Инфографика

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
