ФОТО. В Счастливом проходят сборы сборной Украины U-15. Всего 33 игрока

На тренировочной базе в поселке Счастливое 1–3 декабря проходит первый в истории учебно-тренировочный сбор с участием целых 33 юных футболистов возрастной категории U-15 (игроки 2011 г.р. и моложе).

Участники, разделенные на три команды, работают по структурированной программе, которая включает теоретические занятия, тренировки и проведение трех матчей между собой – 1, 2 и 3 декабря. По итогам сбора тренерский штаб во главе с Владимиром Самборским, аналитический отдел и скаутская служба проведут комплексную оценку футболистов. На основе полученных данных и личного просмотра главным тренером будет сформирована команда, которая 16–22 декабря представит Украину на Турнире развития УЕФА в Лиссабоне.

Проведение этого УТС стало логичным шагом в рамках системной работы Украинской ассоциации футбола по совершенствованию селекции юношеских сборных и внедрению полной прозрачности в выборе игроков. Для максимально эффективного запуска этого направления УАФ инициировала консультации с ведущими европейскими специалистами – представителями Италии, Португалии, Германии, Австрии, Франции и др.

Важным этапом подготовительной работы стал учебно-тренировочный сбор на базе Итальянской федерации футбола в Коверчано. Украинская делегация встретилась с координатором юношеских сборных Италии Маурицио Вичиди, с которым были детально обсуждены особенности селекционных процессов, принципы формирования сборных и методология подготовки талантливых игроков.

После возвращения в Украину состоялось очередное рабочее совещание главных тренеров юношеских сборных и технического директора УАФ, на котором было принято решение впервые организовать селекционный турнир в самой младшей возрастной категории – U-15. За основу была взята модель, похожая на итальянскую, но адаптированная к украинским реалиям и потребностям развития юношеского футбола.

УАФ планирует, что такие, но уже более масштабные селекционные сборы станут регулярной практикой и будут проводиться в разных возрастных категориях.

Список вызванных на сбор футболистов сборной Украины U-15

Давид Калинич, Максим Тарнавский, Владислав Козак (все – Карпаты Львов), Игорь Мартын, Иван Грицюк, Илля Якимчук, Александр Чмелев, Артур Малюта, Андрия Чолак, Даниил Слободян, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Марко Рацкий, Арсений Семенченко, Александр Барков, Давид Павлинов, Никита Бонюк, Кирил Савин, Велизар Артюхович (все – Шахтар Донецк), Иван Колос, Матвей Лесь, Руслан Гладкий (все – ЛНЗ Черкассы), Тимофей Пугайко (Верес Ровно), Назар Кравчук, Георгий Малаканов, Кирило Ситнюк, Карим Бахриев (все – Динамо Киев), Александр Дзвонык, Глеб Шляпкин, Артем Заморский, Илля Онокало (все – Левый берег Киев), Захар Ольшанский (УФК–Кривбас Днепр), Евгений Козачук (Кривбас Кривой Рог), Кирилл Шульга (ОФКИП-Полесье Киев).

Фотогалерея