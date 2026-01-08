Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
Свою работу начал новосозданый Комитет массового футбола УАФ
Украинская ассоциация футбола проинформировала о начале работы вновь созданного Комитета массового футбола УАФ – одного из крупнейших по количеству участников совещательных органов ассоциации.
В его состав входят руководители структурных подразделений УАФ, представители региональных ассоциаций, эксперты, менеджеры футбольных проектов и специалисты по развитию детского, любительского, корпоративного и инклюзивного футбола.
Такой формат работы обусловлен масштабом задач, охватываемых массовым футболом, – от детско-юношеских и школьных программ до любительского, ветеранского и корпоративного сегментов. Комплексный подход предполагает привлечение специалистов из разных сфер – образования, регионального менеджмента, организации соревнований, аналитики, демографии и методического сопровождения.
В рамках работы комитета определены ключевые направления деятельности: формирование политики развития массового футбола, цифровизация процессов и создание единой экосистемы, участие в реформировании соревновательной системы, координация с регионами, а также развитие образовательных, методических и инфраструктурных инструментов.
Отдельное внимание комитет будет уделять аналитической составляющей. Директор Департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк представил подходы к аттестации соревнований, стандартам взаимодействия с региональными ассоциациями и модели сертификации клубов. Член комитета Павел Пронь представил результаты первого масштабного аудита массового футбола в Украине, который охватывает инфраструктуру, количество участников, активность регионов и уровень вовлеченности населения. Эти данные станут основой Стратегии развития массового футбола на 2026-30 годы.
В контексте долгосрочного планирования есть анализ демографических вызовов, влияющих на спортивную систему, в частности, уменьшение детского населения и рост роли взрослого и любительского футбола. Отдельно подчеркивается социальная составляющая массового футбола и необходимость межсекторального взаимодействия.
В рамках работы комитета представлены действующие проекты УАФ в сфере массового футбола, в частности, программы UEFA Playmakers, «Открытые фестивали футбола», «Инклюзивные футбольные секции» и национальная программа «Футбол в школах».
Концепция Стратегии развития массового футбола на 2026-30 годы предусматривает семь приоритетных направлений: детско-юношеское, школьное, студенческое, общественное, корпоративное, ветеранское, а также женский и девичий футбол. Для каждого планируется разработка отдельных стандартов, календарей и цифровых инструментов.
Среди первых практических шагов комитета – формирование общенационального календаря массовых футбольных мероприятий, подготовка плана работы на 2026 год и согласование календарей соревнований между регионами и центральными органами УАФ.
Состав Комитета массового футбола УАФ:
- Дедишин Игорь Михайлович;
- Каденко Александр Валентинович;
- Андриенко Олег Викторович;
- Балбек Елена Александровна;
- Василенко Владимир Владимирович;
- Владимирова Александра Тимуровна;
- Давыдов Денис Михайлович;
- Деревянко Ярослав Сергеевич;
- Довгополюк Николай Олегович;
- Донцов Евгений Владимирович;
- Загоруйко Сергей Валентинович;
- Кабан Евгений Евгеньевич;
- Колесник Роман Петрович;
- Лукашук Артем Борисович;
- Михалик Тарас Владимирович;
- Носков Владислав Анатольевич;
- Пелых Анатолий Александрович;
- Пронь Павел Андреевич;
- Селезнев Евгений Александрович;
- Середич Николай Романович;
- Сорокин Александр Анатольевич;
- Сотников Владислав Владимирович;
- Сось Юрий Георгиевич;
- Стецюк Святослав Владимирович;
- Столитенко Евгений Владимирович;
- Сухорук Денис Алексеевич;
- Чепа Станислав Сергеевич;
- Шовковский Владислав Александрович;
- Щерба Сергей Николаевич;
- Ямборко Игорь Александрович.
