Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
Другие новости
Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ

Свою работу начал новосозданый Комитет массового футбола УАФ

Сын Шовковского, Селезнев и Михалик вошли в состав комитета УАФ
УАФ

Украинская ассоциация футбола проинформировала о начале работы вновь созданного Комитета массового футбола УАФ – одного из крупнейших по количеству участников совещательных органов ассоциации.

В его состав входят руководители структурных подразделений УАФ, представители региональных ассоциаций, эксперты, менеджеры футбольных проектов и специалисты по развитию детского, любительского, корпоративного и инклюзивного футбола.

Такой формат работы обусловлен масштабом задач, охватываемых массовым футболом, – от детско-юношеских и школьных программ до любительского, ветеранского и корпоративного сегментов. Комплексный подход предполагает привлечение специалистов из разных сфер – образования, регионального менеджмента, организации соревнований, аналитики, демографии и методического сопровождения.

В рамках работы комитета определены ключевые направления деятельности: формирование политики развития массового футбола, цифровизация процессов и создание единой экосистемы, участие в реформировании соревновательной системы, координация с регионами, а также развитие образовательных, методических и инфраструктурных инструментов.

Отдельное внимание комитет будет уделять аналитической составляющей. Директор Департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк представил подходы к аттестации соревнований, стандартам взаимодействия с региональными ассоциациями и модели сертификации клубов. Член комитета Павел Пронь представил результаты первого масштабного аудита массового футбола в Украине, который охватывает инфраструктуру, количество участников, активность регионов и уровень вовлеченности населения. Эти данные станут основой Стратегии развития массового футбола на 2026-30 годы.

В контексте долгосрочного планирования есть анализ демографических вызовов, влияющих на спортивную систему, в частности, уменьшение детского населения и рост роли взрослого и любительского футбола. Отдельно подчеркивается социальная составляющая массового футбола и необходимость межсекторального взаимодействия.

В рамках работы комитета представлены действующие проекты УАФ в сфере массового футбола, в частности, программы UEFA Playmakers, «Открытые фестивали футбола», «Инклюзивные футбольные секции» и национальная программа «Футбол в школах».

Концепция Стратегии развития массового футбола на 2026-30 годы предусматривает семь приоритетных направлений: детско-юношеское, школьное, студенческое, общественное, корпоративное, ветеранское, а также женский и девичий футбол. Для каждого планируется разработка отдельных стандартов, календарей и цифровых инструментов.

Среди первых практических шагов комитета – формирование общенационального календаря массовых футбольных мероприятий, подготовка плана работы на 2026 год и согласование календарей соревнований между регионами и центральными органами УАФ.

Состав Комитета массового футбола УАФ:

  • Дедишин Игорь Михайлович;
  • Каденко Александр Валентинович;
  • Андриенко Олег Викторович;
  • Балбек Елена Александровна;
  • Василенко Владимир Владимирович;
  • Владимирова Александра Тимуровна;
  • Давыдов Денис Михайлович;
  • Деревянко Ярослав Сергеевич;
  • Довгополюк Николай Олегович;
  • Донцов Евгений Владимирович;
  • Загоруйко Сергей Валентинович;
  • Кабан Евгений Евгеньевич;
  • Колесник Роман Петрович;
  • Лукашук Артем Борисович;
  • Михалик Тарас Владимирович;
  • Носков Владислав Анатольевич;
  • Пелых Анатолий Александрович;
  • Пронь Павел Андреевич;
  • Селезнев Евгений Александрович;
  • Середич Николай Романович;
  • Сорокин Александр Анатольевич;
  • Сотников Владислав Владимирович;
  • Сось Юрий Георгиевич;
  • Стецюк Святослав Владимирович;
  • Столитенко Евгений Владимирович;
  • Сухорук Денис Алексеевич;
  • Чепа Станислав Сергеевич;
  • Шовковский Владислав Александрович;
  • Щерба Сергей Николаевич;
  • Ямборко Игорь Александрович.

Украинская ассоциация футбола Александр Шовковский Тарас Михалик Евгений Селезнев
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
