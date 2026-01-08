В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день

Как стало известно Sport.ua, в составе делегации ЛНЗ на заграничный сбор в Турцию отправится 27 футболистов, среди них – Роман Дидык и Илья Путря, которые уже восстановились после травм.

По имеющейся информации, не исключено появление в тренировочном лагере черкасского клуба еще 1-2 потенциальных новичков.

Поскольку постепенно на первый план будет выходить игровая практика, то тренерским штабом будут прилагаться усилия, чтобы все футболисты могли показать себя в контрольных матчах.

Вот почему запланировано проведение по два спарринга в день: 31 января с боснийскими командами «Сараево» и «Железничар», а 7 февраля – двумя составами с «Колосом» из Ковалевки.

По итогам турецкого этапа подготовки главный тренер Виталий Пономарев окончательно остановится на исполнителях, которые будут защищать цвета ЛНП во второй части сезона.

Пока черкасская команда лидирует в чемпионате УПЛ, набрав 35 очков и продолжает борьбу, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на слухи, что Джевисон Беннет может покинуть расположение «фиолетовых» из-за нехватки игрового времени.