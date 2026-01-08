Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 21:11 |
115
0

В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день

На первый план будет постепенно выходить игровая практика

08 января 2026, 21:11 |
115
0
В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
ФК ЛНЗ Черкассы. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua, в составе делегации ЛНЗ на заграничный сбор в Турцию отправится 27 футболистов, среди них – Роман Дидык и Илья Путря, которые уже восстановились после травм.

По имеющейся информации, не исключено появление в тренировочном лагере черкасского клуба еще 1-2 потенциальных новичков.

Поскольку постепенно на первый план будет выходить игровая практика, то тренерским штабом будут прилагаться усилия, чтобы все футболисты могли показать себя в контрольных матчах.

Вот почему запланировано проведение по два спарринга в день: 31 января с боснийскими командами «Сараево» и «Железничар», а 7 февраля – двумя составами с «Колосом» из Ковалевки.

По итогам турецкого этапа подготовки главный тренер Виталий Пономарев окончательно остановится на исполнителях, которые будут защищать цвета ЛНП во второй части сезона.

Пока черкасская команда лидирует в чемпионате УПЛ, набрав 35 очков и продолжает борьбу, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на слухи, что Джевисон Беннет может покинуть расположение «фиолетовых» из-за нехватки игрового времени.

По теме:
Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Yellow Cup. Сборная Украины начала турнир с поражения от Швейцарии
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Роман Дидык Илья Путря Виталий Пономарев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08 января 2026, 08:41 4
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Турецкий тренер – о заявлениях Шелви

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 51
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
Футбол | 08.01.2026, 14:34
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ФОТО Намек на переход? Топ-легионер из УПЛ засветился в форме другого клуба
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Футбол | 08.01.2026, 21:07
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 14
Футбол
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем