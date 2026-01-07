Виталий ПОНОМАРЕВ: «Больших проблем с этим игроком ЛНЗ нет»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на слухи, что Джевисон Беннет может покинуть расположение «фиолетовых» из-за нехватки игрового времени.

– На днях в СМИ появилась информация, что якобы Джевисон Беннет недоволен количеством игрового времени в ЛНЗ и желает уйти в аренду. Какая ситуация на самом деле? Есть ли у вас с ним коммуникация?

– Да у нас хорошая коммуникация, мы постоянно общаемся. Он начинал сезон как игрок основного состава, а заканчивал в ротации.

Конечно, он хотел больше играть, но он получил свое время. Надо доказывать. В нашей команде неплохая конкуренция, я считаю, и ее нужно выигрывать. Только так мы можем быть сильнее.

Больших проблем с Беннетом нет. Мы общались после последнего матча, и я сказал, что рассчитываю на него. Он – хороший и качественный футболист. Просто он должен выиграть конкуренцию, – сказал Пономарев.

Джевисон Беннет перешел в ЛНЗ в марте 2025 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей за черкасский клуб, результативными действиями не отмечался. Беннет был участником ЧМ-2022 в составе сборной Коста-Рики.