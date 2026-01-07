Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПОНОМАРЕВ: «Твердохлеб и Микитишин – качественные и адаптированные игроки»
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 05:25 | Обновлено 07 января 2026, 05:26
ПОНОМАРЕВ: «Твердохлеб и Микитишин – качественные и адаптированные игроки»

Главный тренер ЛНЗ рассказал о новичках черкасской команды

ФК ЛНЗ. Артур Микитишин и Егор Твердохлеб

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал о новичках черкасской команды:

«Сейчас не очень много молодых украинских футболистов, которых мы можем взять. Твердохлеб и Микитишин – это качественные и адаптированные к нашему чемпионату игроки. Им еще есть куда прогрессировать, и они мотивированы доказывать, что способны чего-то достигать. Считаю, это усиление для нас.

Якубу – это молодой 20-летний футболист с очень хорошими данными, над которыми можно работать. Действительно, есть перспектива. Конечно, ему придется пройти адаптацию в клубе и чемпионате. Однако у нас есть примеры легионеров, того же Оба и других, которые за очень короткий промежуток времени привыкли к новым реалиям. Будем верить, что это удастся и Якубу».

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Летом никто и не наделся, что Проспер Оба так заиграет»
Полтава проведет зимой пять спаррингов
Агробизнес завершает переговоры с двумя нападающими
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
