ПОНОМАРЕВ: «Твердохлеб и Микитишин – качественные и адаптированные игроки»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал о новичках черкасской команды:

«Сейчас не очень много молодых украинских футболистов, которых мы можем взять. Твердохлеб и Микитишин – это качественные и адаптированные к нашему чемпионату игроки. Им еще есть куда прогрессировать, и они мотивированы доказывать, что способны чего-то достигать. Считаю, это усиление для нас.

Якубу – это молодой 20-летний футболист с очень хорошими данными, над которыми можно работать. Действительно, есть перспектива. Конечно, ему придется пройти адаптацию в клубе и чемпионате. Однако у нас есть примеры легионеров, того же Оба и других, которые за очень короткий промежуток времени привыкли к новым реалиям. Будем верить, что это удастся и Якубу».