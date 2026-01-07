ПОНОМАРЕВ: «Летом никто и не наделся, что Проспер Оба так заиграет»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги первой части сезона и рассказал о работе на трансферном рынке:

– Ну, приятно. Однако не более того. Это лишь промежуточный результат. Нужно работать дальше, чтобы наша команда была на высоком месте и в конце чемпионата. Поэтому я бы не акцентировал на этом внимание. Будем объективными, именно первого места никто не ожидал. Я верил в команду и в то, на что они способны, но летом мы начали строить новый коллектив. После сборов прежде всего хотели посмотреть, как футболисты отреагируют на наши требования.

Проспер Оба? Незаменимых нет, глобально я действительно так думаю. Это футбольная жизнь, и не стоит зацикливаться. Если мы будем привязываться к какому-то одному игроку, то потом клуб действительно может получить проблему. Конечно, он был ценным для нас, и это потеря. Я хотел бы, чтобы Оба остался в команде, но уверен, что мы не остановимся, продолжим развиваться и все будет нормально. ЛНЗ в первой части сезона так же достигал результата без Проспера.

На трансферном рынке есть много нераскрытых футболистов. Когда летом к нам пришел Оба, то ни один из нас не ожидал, что он так сыграет. Поэтому я не вижу никакой проблемы. В топовых чемпионатах также лидеры переходят из одного клуба в другой. При этом команды продолжают играть и достигать даже лучших результатов.

Советовалось ли руководство по поводу Проспера? Относительно Оба спрашивали. У меня очень хорошее общение с президентом клуба и генеральным директором. Мы втроем всегда обсуждаем все моменты. Я считаю, что это должны быть коллегиальные решения. Мы пришли к выводу, что готовы отдать Оба. На данном этапе это было хорошо и для клуба, и для футболиста. Мы не должны забывать и о нем. Он тоже хочет развиваться.

Проспер – хороший футболист. Все думают, что у него есть только суперскорость и мощь. Нет. Он очень хорошо работает с мячом. Как сложится в Шахтере? Сейчас мы можем лишь гадать. На мой взгляд, у него есть все возможности стать одним из основных игроков. Конечно, все зависит от того, как Оба адаптируется в команде, подойдет под ее стиль игры и будет вести себя в коллективе. Это очень важно.

Сейчас не очень много молодых украинских футболистов, которых мы можем взять. Твердохлеб и Микитишин – это качественные и адаптированные к нашему чемпионату игроки. Им еще есть куда прогрессировать, и они мотивированы доказывать, что способны чего-то достигать. Считаю, это усиление для нас.

Якубу – это молодой 20-летний футболист с очень хорошими данными, над которыми можно работать. Действительно, есть перспектива. Конечно, ему придется пройти адаптацию в клубе и чемпионате. Однако у нас есть примеры легионеров, того же Оба и других, которые за очень короткий промежуток времени привыкли к новым реалиям. Будем верить, что это удастся и Якубу.

Бабукарр Фаал из Руха? В сфере наших интересов было и есть очень много футболистов. Сейчас мы можем конкретно говорить только о тех, с кем договорились и подписали. Говорить, что кого-то возьмем из игроков, по которым ведется какая-то коммуникация, пока рано.

Соареш не поедет на сборы. Он не готов выполнять те требования, которые мы предлагаем. Мы с первого дня в команде предупредили, что будут играть те футболисты, для которых клуб будет на первом месте и которые будут выполнять требования тренерского штаба. Ни один игрок выше команды здесь не будет.

Джевисон Беннет? Да, у нас хорошая коммуникация, мы постоянно общаемся. Он начинал сезон как игрок основного состава, а заканчивал в ротации. Конечно, он хотел бы больше играть, но он получил свое время. Нужно доказывать. В нашей команде неплохая конкуренция, я считаю, и ее нужно выигрывать. Только так мы можем быть сильнее. Больших проблем с Беннетом нет. Мы общались после последнего матча, и я сказал, что рассчитываю на него. Он – хороший и качественный футболист. Просто он должен выиграть конкуренцию.

Ермачков не останется. По другим у нас еще нет окончательного решения. Будем принимать его буквально в ближайшие дни.

Цели должны быть объективными и реальными. Конечно, исходя из того, на каком месте мы ушли на паузу, будем ставить самые высокие цели. В противном случае заниматься футболом нет смысла. Сможем ли выполнить? Это другой вопрос. Однако однозначно внутри команды у нас будут максимальные задачи.