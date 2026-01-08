Пробой заполнит межсезонье девятью спаррингами

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Пробоя» возвращаются из отпуска 2 февраля и после медосмотра отправятся на сбор в Верховину Ивано-Франковской области, где сосредоточатся на общефизической подготовке. Следующие этапы подготовки пройдут в Ивано-Франковске и Городенке.

По имеющейся информации, подопечные Владимира Ковалюка настроены сыграть в межсезонье 9 контрольных матчей.

Первый – 18 февраля с четвертьфиналистом Кубка Украины – перволиговым «Фениксом-Мариуполем». Спарринги с «Левым Берегом» и «Буковиной» проведут, соответственно, 25 февраля и 10 марта в Закарпатье. С «Агробизнесом» сыграют дважды: в Ивано-Франковске и в гостях у подолян.

В календарном поединке 19-го тура в Первой лиге «Пробий» 21 марта будет принимать «Металлист».