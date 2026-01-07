Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси рассказал, что его больше всего раздражает в соцсетях
Major League Soccer
07 января 2026, 05:33 |
45
0

Месси рассказал, что его больше всего раздражает в соцсетях

Лионель объяснил, почему не отписывается от некоторых пользователей

07 января 2026, 05:33 |
45
0
Месси рассказал, что его больше всего раздражает в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Интер Майами» и капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси поделился мыслями о своей активности в социальных сетях и о том, как его действия влияют на информационное поле.

«Порой у меня возникает желание отписаться от определенного пользователя, однако я сдерживаюсь, так как осознаю возможную реакцию... Подобные мелочи влекут за собой серьезный резонанс, и именно это беспокоит меня сильнее всего. Мне неприятно, когда мою личность обсуждают в каком–либо ином ключе, кроме моих профессиональных футбольных достижений», – цитирует слова Месси издание Ole.

По теме:
Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры
МЕССИ открыл личную сторону жизни: «Я веду себя необычно»
ФОТО. Месси впервые раскрыл свою самую глубокую правду о жене
Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06 января 2026, 19:17 24
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну

Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бокс | 06.01.2026, 13:37
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Футбол | 07.01.2026, 04:21
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 1
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 3
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем