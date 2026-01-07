Месси рассказал, что его больше всего раздражает в соцсетях

Форвард «Интер Майами» и капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси поделился мыслями о своей активности в социальных сетях и о том, как его действия влияют на информационное поле.

«Порой у меня возникает желание отписаться от определенного пользователя, однако я сдерживаюсь, так как осознаю возможную реакцию... Подобные мелочи влекут за собой серьезный резонанс, и именно это беспокоит меня сильнее всего. Мне неприятно, когда мою личность обсуждают в каком–либо ином ключе, кроме моих профессиональных футбольных достижений», – цитирует слова Месси издание Ole.