Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры

Звездный форвард «Интер Майами» и капитан аргентинской сборной Лионель Месси поделился мыслями о том, чем планирует заниматься после ухода из профессионального футбола.

«Если быть откровенным, я не представляю себя на тренерском мостике. Мне импонирует административная деятельность, но, делая выбор, я бы остановился на позиции владельца команды. Перспектива создать собственный клуб и заниматься его становлением с нуля, открывая молодым талантам путь к большим достижениям – именно это кажется мне наиболее заманчивым», – цитирует Месси издание Ole.

Напомним, что на протяжении своей карьеры аргентинец защищал цвета «Барселоны» и «Пари Сен–Жермен».