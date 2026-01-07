Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры
Major League Soccer
07 января 2026, 03:29 | Обновлено 07 января 2026, 03:30
Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры

Другая роль легенды

Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард «Интер Майами» и капитан аргентинской сборной Лионель Месси поделился мыслями о том, чем планирует заниматься после ухода из профессионального футбола.

«Если быть откровенным, я не представляю себя на тренерском мостике. Мне импонирует административная деятельность, но, делая выбор, я бы остановился на позиции владельца команды.

Перспектива создать собственный клуб и заниматься его становлением с нуля, открывая молодым талантам путь к большим достижениям – именно это кажется мне наиболее заманчивым», – цитирует Месси издание Ole.

Напомним, что на протяжении своей карьеры аргентинец защищал цвета «Барселоны» и «Пари Сен–Жермен».

Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Ole
