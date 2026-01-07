МЕССИ открыл личную сторону жизни: «Я веду себя необычно»

Нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси рассказал о своей любви к уединению.

«Признаться честно, у меня тоже имеются свои причуды. Порой я веду себя довольно необычно...

Мне крайне нравится находиться наедине с собой, я получаю истинное удовольствие от одиночества.

Постоянный шум в доме, где трое сыновей бегают повсюду, иногда может утомлять. Поэтому мне важно проводить время в тишине и спокойной обстановке», – поделился Месси.