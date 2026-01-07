Major League Soccer07 января 2026, 01:44 | Обновлено 07 января 2026, 01:45
83
0
МЕССИ открыл личную сторону жизни: «Я веду себя необычно»
Лионель совершил неожиданное признание
Нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси рассказал о своей любви к уединению.
«Признаться честно, у меня тоже имеются свои причуды. Порой я веду себя довольно необычно...
Мне крайне нравится находиться наедине с собой, я получаю истинное удовольствие от одиночества.
Постоянный шум в доме, где трое сыновей бегают повсюду, иногда может утомлять. Поэтому мне важно проводить время в тишине и спокойной обстановке», – поделился Месси.
