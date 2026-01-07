ФОТО. Месси впервые раскрыл свою самую глубокую правду о жене
Лионель Месси рассказал свою лавстори
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси редко говорит о личной жизни, но в недавнем интервью Николасу Оккиато и Диего Леуко на LUZU TV он неожиданно открылся и рассказал о своих отношениях с Антонелой Роккуццо — подругой детства, женой и матерью их троих детей.
Отвечая на вопрос о романтичности, восьмикратный обладатель Золотого мяча признался, что не привык ярко демонстрировать чувства, но ценит внимание к деталям.
«Я не очень демонстративный, но у меня есть своя романтическая сторона. Я люблю мелочи. Мы с Анто почти не видимся днем, и мне нравится оставить ей небольшой подарок», – рассказал Месси.
Футболист отметил, что иногда бывает сдержанным в эмоциях, однако для него любовь проявляется в рутине и заботе. По его словам, Антонела часто готовит ему одежду для тренировок – простой, но показательный жест их партнерства.
История пары началась задолго до мировой славы Месси.
«Мы были детьми, я был в нее влюблен, но мы просто называли себя друзьями. Мне было 9 или 10 лет», – вспоминает он.
Несмотря на расстояние, их связь не исчезла и со временем переросла в серьезные отношения. Впервые Месси рассказал о первом поцелуе с Антонелои.
«Я знал, что в тот момент это будет навсегда. Это женщина моей жизни. Все произошло тогда, когда должно было произоити», – признался он.
Самым сложным этапом стала переезд Антонелы в Барселону.
«Она была молодой, училась, у нее была своя жизнь. Решение поехать со мной было непростым», отметил Месси.
История Лионеля Месси и Антонелы Роккуццо – пример тихои любви, которая строится на доверии, заботе и долгом совместном пути.
