Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Месси впервые раскрыл свою самую глубокую правду о жене
07 января 2026, 00:28 | Обновлено 07 января 2026, 01:11
ФОТО. Месси впервые раскрыл свою самую глубокую правду о жене

Лионель Месси рассказал свою лавстори

ФОТО. Месси впервые раскрыл свою самую глубокую правду о жене
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси редко говорит о личной жизни, но в недавнем интервью Николасу Оккиато и Диего Леуко на LUZU TV он неожиданно открылся и рассказал о своих отношениях с Антонелой Роккуццо — подругой детства, женой и матерью их троих детей.

Отвечая на вопрос о романтичности, восьмикратный обладатель Золотого мяча признался, что не привык ярко демонстрировать чувства, но ценит внимание к деталям.

«Я не очень демонстративный, но у меня есть своя романтическая сторона. Я люблю мелочи. Мы с Анто почти не видимся днем, и мне нравится оставить ей небольшой подарок», – рассказал Месси.

Футболист отметил, что иногда бывает сдержанным в эмоциях, однако для него любовь проявляется в рутине и заботе. По его словам, Антонела часто готовит ему одежду для тренировок – простой, но показательный жест их партнерства.

История пары началась задолго до мировой славы Месси.

«Мы были детьми, я был в нее влюблен, но мы просто называли себя друзьями. Мне было 9 или 10 лет», – вспоминает он.

Несмотря на расстояние, их связь не исчезла и со временем переросла в серьезные отношения. Впервые Месси рассказал о первом поцелуе с Антонелои.

«Я знал, что в тот момент это будет навсегда. Это женщина моей жизни. Все произошло тогда, когда должно было произоити», – признался он.

Самым сложным этапом стала переезд Антонелы в Барселону.

«Она была молодой, училась, у нее была своя жизнь. Решение поехать со мной было непростым», отметил Месси.

История Лионеля Месси и Антонелы Роккуццо – пример тихои любви, которая строится на доверии, заботе и долгом совместном пути.

