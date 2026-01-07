Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Довбик за небольшие деньги может присоединиться к европейскому гиганту

Артем может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Довбик за небольшие деньги может присоединиться к европейскому гиганту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

По информации итальянских СМИ, 28-летнего форварда предложили «Ювентусу», поскольку он не входит в планы главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини. Туринский клуб рассматривает вариант аренды украинца без обязательного выкупа. С учетом зарплаты игрока и сопутствующих расходов общая стоимость сделки для «Ювентуса» может составить около 3-4 миллионов евро.

«Рома» летом 2024 года выложила за украинского нападающего 30,5 миллионов евро.

