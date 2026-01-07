Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 января 2026, 03:05 | Обновлено 07 января 2026, 04:41
964
1

Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене

07 января 2026, 03:05 | Обновлено 07 января 2026, 04:41
964
1 Comments
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 22). Время начала встречи – 03:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 4-е очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Лейлы.

Победительница поединка в третьем раунде встретится либо с Анной Калинской, либо с Джессикой Пегулой.

Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская Лейла Фернандес WTA Брисбен смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Олександр Панасюк
Не помітила Лейлу... Молодець!!!
Ответить
0
