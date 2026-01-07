Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 22). Время начала встречи – 03:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 4-е очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Лейлы.

Победительница поединка в третьем раунде встретится либо с Анной Калинской, либо с Джессикой Пегулой.