Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ирландцы пройдены. Украина U-15 одержала вторую победу на Турнире развития
Молодежные турниры
19 декабря 2025, 15:23 | Обновлено 19 декабря 2025, 15:38
Единственный в матче гол на 70-й минуте забил Никита Бонюк

УАФ

19 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) провела второй матч на Турнире развития УЕФА.

В стартовом поединке подопечные Владимира Самборского обыграли Грецию (3:1), а ирландцы уступили хозяевам из Португалии (0:5). Тренеры обеих команд провели значительную ротацию стартовых составов. У сине-желтых лишь трое игроков – Цебеняк, Кочура и Дрозд – снова вышли с первых минут. У ирландцев изменений было на одно больше – 9.

Первый тайм прошел в равной борьбе с переменной инициативой. Острых моментов было создано немного. Самый опасный эпизод произошел в конце тайма: Хадсон воспользовался ошибкой украинцев в защите, но переиграть Симоскова не смог.

После перерыва сине-желтые добавили в активности, заработали немало стандартов и были вознаграждены за свою настойчивость. На 70-й минуте после вбрасывания аута на правом фланге Нагаец взял игру на себя, обыграл нескольких соперников и, уже оказавшись в чужой штрафной площадке, отдал удобный пас на Бонюка. Тот без помех пробил в дальний угол – 1:0. Этот результат сохранился до финального свистка.

Сборная Украины U-15 одержала вторую победу подряд – 1:0 в матче с Ирландией. Заключительный поединок подопечные Владимира Самборского проведут 22 декабря против хозяев, сборной Португалии.

Турнир развития УЕФА

3-й тур, 19 декабря 2025. Португалия

Украина U-15 – Ирландия U-15 – 1:0

Гол: Бонюк, 70.

Украина U-15: Симосков, Цебеняк (Малюта, 46), Бабенко (Лапунов, 65), Кочура (к) (Козачук, 65), Рацкий (Вологдин, 60), Дрозд (Заморский, 60), Дзвоник (Чмелев, 76), Артюхович, Чолак, Семенченко (Бонюк, 33), Ивасишин (Нагаец, 60).

Главный тренер: Владимир Самборский.

Ирландия U-15: Ковалевски, Фоли (Сакадзе, 76), Морган, Меникл (Карни, 57), Севедж, Якас (к), Пауер (Китинг, 57), Мегилл (Порнер, 67), Хадсон (Кейси, 67), Ли, Регил (Кроуи, 76).

Главный тренер: Джейсон Донахъю.

Предупреждения: Бонюк, 90 – Ли, 85.

Расписание матчей на Турнире развития УЕФА

  • 17.12. 13:00. Греция – Украина – 1:3
  • 17.12. 18:00. Португалия – Ирландия – 5:0
  • 19.12. 13:00. Украина – Ирландия – 1:0
  • 19.12. 18:00. Португалия – Греция
  • 22.12. 13:00. Ирландия – Греция
  • 22.12. 13:00. Португалия – Украина

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина U-15 – Ирландия U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-15 на игру с Ирландией U-15
Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3. Турнир развития УЕФА. Видео голов и обзор
Владимир Самборский турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-15 Украина - Ирландия выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
