Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
06.12.2025 19:30 - : -
Барселона
Испания
06 декабря 2025, 06:47 |
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 декабря в 19:30 по Киеву

Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря на Картуха пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда долго и довольно мучительно искала рецепт успеха. Но в итоге в начале десятилетия просто решилась на классический для футбольной Испании шаг, заманив к себе опытного и успешного тренера. Пеллегрини стабильно выводит подопечных в еврокубки, и брал такой весомый трофей, как кубок Испании. Мог пол года назад прибавить и более статусную Лигу конференций. Но в финале его подопечные попали под каток Челси.

Сейчас Антони и компания играют в более статусной Лиге Европы. И стабильно набирают там немало очков, явно давая понять, что плей-офф никуда не денется. Параллельно клуб прибавил и в Примере. 2:0 в дерби с Севильей стало уже шестой победой. И с 24 очками получается бороться с Эспаньолом за пятое место, что весной вполне может отправить в Лигу чемпионов!

Барселона

Клуб летом прошлого года, на фоне отсутствия трофеев, позвал вместо своей легенды, Хави, Флика. И тот, хотя раньше не работал в испанском футболе, все равно сумел в прошлом сезоне выиграть тут все, что можно.

Но менее недели назад тренера успокаивал Рафинья - и это после выигранного матча! СМИ мигом начали писать, что Ханси опустошен, что он не может изменить то, что его подопечные играют не так ярко и уверенно, как 2024/2025 (и особенно заметен регресс у того же Ямаля). Отсюда и такие болезненные неудачи, как разгромы от Севильи и Челси. С другой стороны, как раз на стыке с зимой каталонцы, во-первых, воспользовались спадом у Реала и столкнули его с лидирующей позиции (а ведь осенью по делу уступили в Эль Класико!), во-вторых, на этой неделе еще и оформили волевую победу 3:1 с другим преследователем, Атлетико. Это должно всех воодушевить, от тренерского штаба и до болельщиков.

Статистика личных встреч

У гранда с Камп Ноу, конечно, громадное преимущество. Но в трех крайних поединках было две ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но и ждут обоюдной результативности, поэтому стоит поставить на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Бетис
6 декабря 2025 -
19:30
Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
