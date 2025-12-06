Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
06.12.2025 19:30 – FT 3 : 5
Барселона
Испания
06 декабря 2025, 21:31 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:34
Восемь голов, хет-трик и пенальти Ямаля. Барселона устроила шоу с Бетисом

Каталонцы перестреляли соперника в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 декабря, состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де ла Картуха» в Севилье.

Встреча команд стала настоящей футбольной феерией в Испании – соперники на двоих забили восемь мячей, однако каталонцы оказались сильнее (5:3).

Героем матча стал Ферран Торрес, который сначала организовал камбэк в первом тайме, а позже оформил хет-трик.

Также голом отметился талант «Барселоны» Ламин Ямаль, реализовав пенальти.

Ла Лига. 15-й тур, 6 декабря

«Бетис» – «Барселона» – 3:5

Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пен.) – Торрес, 11, 13, 40, Барджи, 31, Ямаль, 59 (пен.)

Фотогалерея матча:

Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферран Торрес Антони (Матеус дос Сантос) Руни Барджи хет-трик пенальти Ламин Ямаль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
