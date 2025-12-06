Восемь голов, хет-трик и пенальти Ямаля. Барселона устроила шоу с Бетисом

В субботу, 6 декабря, состоялся матч 15-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де ла Картуха» в Севилье.

Встреча команд стала настоящей футбольной феерией в Испании – соперники на двоих забили восемь мячей, однако каталонцы оказались сильнее (5:3).

Героем матча стал Ферран Торрес, который сначала организовал камбэк в первом тайме, а позже оформил хет-трик.

Также голом отметился талант «Барселоны» Ламин Ямаль, реализовав пенальти.

Ла Лига. 15-й тур, 6 декабря

«Бетис» – «Барселона» – 3:5

Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пен.) – Торрес, 11, 13, 40, Барджи, 31, Ямаль, 59 (пен.)

Фотогалерея матча: