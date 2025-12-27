Динамо готовит большой сюрприз для ряда игроков на лето 2026 года

В киевском «Динамо» готовятся к масштабным кадровым изменениям после завершения сезона.

По информации журналиста Игоря Цыганика, летом клуб планирует серьезную чистку состава, которая должна окончательно показать, на кого тренерский штаб может рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Особое внимание во второй половине сезона уделят футболистам, которые работают с Игорем Костюком, чтобы оценить их прогресс и готовность к основной команде. Именно по итогам этого этапа в «Динамо» определятся с приоритетами на трансферном рынке и поймут, на какие позиции и в каких игроков целесообразно вкладывать средства.