ЧУКВУЕЗЕ: «Кубок африканских наций – один из лучших турниров в мире»

Нападающий сборной Нигерии Самуэль Чуквуезе считает, что Кубок африканских наций должен пользоваться таким же уважением, как и чемпионат мира или чемпионат Европы, после споров о сроках проведения турнира в Марокко.

Изначально запланированный на лето, этот годовой КАН был перенесен на период с 21 декабря по 18 января, лишив ведущие европейские клубы ключевых игроков на критическом этапе внутреннего сезона.

Самуэль Чуквуезе: «Каждый хочет играть на КАН. Это один из лучших турниров в мире. Нужно уважать КАН так же, как вы уважаете чемпионат Европы или чемпионат мира».

Вингер «Фулхэма» пропустит 6 матчей за свой клуб, если Нигерия дойдет до 1/8 финала.

Самуэль Чуквуезе: «Мы понимаем, что турнир назначили не в то время года. Но когда это важно, если тебя вызывают в сборную – нужно идти. У тебя нет выбора, твой клуб не может остановить тебя, и никто не должен говорить что-то плохое о КАН. Да, его назначили в неправильное время, но говорить, что это не хороший или не великий турнир, недопустимо».

Чукуезе помог Нигерии одержать победу со счетом 2:1 над Танзанией в первом матче группы C, а во втором туре Нигерия сыграет с Тунисом в субботу, 27 декабря.