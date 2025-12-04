Испания04 декабря 2025, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:38
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 19:30 поединок 15-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», который находится в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бетис – БарселонаСмотреть трансляцию
