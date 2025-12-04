Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Бетис
06.12.2025 19:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 декабря 2025, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:38
17
0

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 19:30 поединок 15-го тура испанской Ла Лиги

04 декабря 2025, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:38
17
0
Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Бетис» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», который находится в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Родриго не забивает уже 31 матч за Реал. У кого в XXI веке серия длиннее?
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Реала травмировал мышцу бедра и выбыл на длительный срок
Барселона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Бетис - Барселона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Футбол | 04 декабря 2025, 14:17 4
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул

Оцениваем перспективы римского клуба с новым тренером

Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Футбол | 04 декабря 2025, 18:11 0
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги

Житомирский клуб заинтересован в услугах 22-летнего Бориса Лотоцкого из винницкой «Нивы»

Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04.12.2025, 04:55
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 2
Футбол
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем