Бетис – Барселона – 3:5. Хет-трик, гол Ямаля. Видео голов и обзор матча

6 декабря в 19:30 стартовал матч 15-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной».

Команды встретились на арене «Эстадио де Ла Картуха» в Севилье.

Гости в футбольном триллере перестреляли соперника и вырвали победу со счетом 5:3.

Одним из героем триумфа каталонцев стал нападающий Ферран Торрес, в активе которого три забитых мяча.

Не обошлось и без гола Ламина Ямаля, который отличился голом на 59-й минуте с пенальти.

Ла Лига. 15-й тур, 6 декабря

«Бетис» – «Барселона» – 3:5

Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пен.) – Торрес, 11, 13, 40, Барджи, 31, Ямаль, 59 (пен.)

ГОЛ! 1:0, Антони, 6 мин.

ГОЛ! 1:1, Торрес, 11 мин.

ГОЛ! 1:2, Торрес, 13 мин.

ГОЛ! 1:3, Барджи, 31 мин.

ГОЛ! 1:4, Торрес, 40 мин.

ГОЛ! 1:5, Ямаль, 59 мин (пен.)

ГОЛ! 2:5, Льоренте, 85 мин.

ГОЛ! 3:5, Кучо, 90 мин (пен.)