Шахтер принял решение по игроку, у которого были проблемы с лишним весом

«Шахтер» принял решение продлить сотрудничество с легионером.

По имеющейся информации, донецкий клуб начал переговоры с защитником Марлоном Сантосом о дальнейшем сотрудничестве. Действующий контракт бразильского футболиста с «горняками» действует до конца текущего сезона, поэтому руководство заранее предпринимает шаги, чтобы сохранить игрока в клубе.

В этом сезоне Марлон Сантос провел за «Шахтер» во всех турнирах восемь матчей, в которых сумел отдать две результативные передачи.

В июле 2025 года Марлон Сантос на правах свободного агента вернулся в «Шахтер». Бразилец объяснил свое решение играть за украинский клуб.