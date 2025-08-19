Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марлон Сантос назвал причины, побудившие его вернуться в Шахтер
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 21:47 | Обновлено 19 августа 2025, 22:03
429
2

Марлон Сантос назвал причины, побудившие его вернуться в Шахтер

Если верить центрбеку, то он с женой всегда хотел вернуться в Украину

19 августа 2025, 21:47 | Обновлено 19 августа 2025, 22:03
429
2
Марлон Сантос назвал причины, побудившие его вернуться в Шахтер
shakhtar.com. Марлон Сантос

29-летний центральный защитник Марлон Сантос прояснил мотивацию, которой руководствовался, принимая решение о возвращении в «Шахтер» и Украину, уехать откуда бразилец поспешил сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Я говорил со своим агентом и сказал: «Сколько бы мы ни общались с другими клубами, наш интерес, наше желание, наш приоритет – всегда «Шахтер». Очень приятно вернуться в клуб, в котором играют великие бразильские игроки, и стать для него воротами в европейский футбол».

«Мы, бразильцы, все время держимся вместе, и, слава Богу, уехали без проблем [после 24 февраля 2022 года]. Клуб помог нам с размещением. Мы прожили четыре дня в отеле и там же спали. Конечно, у нас было что поесть и попить. Но в условиях войны четыре дня – это как месяц. Мы тоже чувствовали эту боль вместе с ними, когда происходит нападение, когда мы знаем, что погибли люди».

«С самого начала я постоянно видел украинский флаг, и когда мы с женой говорили о «Шахтере», даже несмотря на всю эту внешнюю обстановку, войну, мы чувствовали мир, мы чувствовали это желание вернуться. Пришло время вернуться. И вот мы здесь, и мы очень счастливы и довольны», – сказал Марлон Сантос.

Напомним, этим летом Марлон Сантос вернулся в «Шахтер», оформив контракт на два года.

По теме:
Известно, сколько Шахтер требует за Кевина. Клуб уже нашел ему замену
ВИДЕО. Шахтер поехал на игру с Серветтом в Лиге конференций
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Марлон Сантос Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Lance
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Футбол | 19 августа 2025, 17:33 23
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»
Эксперт про уход Шовковского: «Тогда Динамо уже ничего не поможет»

Вацко опроверг информацию о возможном увольнении тренера киевлян

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 27
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 19.08.2025, 21:11
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19.08.2025, 07:03
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Зрадник
Ответить
0
ai0609081611
Ти шо піздабол
Ответить
0
Victor673256ua
Що повернувся - молодець. Мабуть за екстримом приїхав. Бо прожити 4 дні в готелі це далеко не кожен витримає
Ответить
0
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем