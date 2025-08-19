Марлон Сантос назвал причины, побудившие его вернуться в Шахтер

29-летний центральный защитник Марлон Сантос прояснил мотивацию, которой руководствовался, принимая решение о возвращении в «Шахтер» и Украину, уехать откуда бразилец поспешил сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Я говорил со своим агентом и сказал: «Сколько бы мы ни общались с другими клубами, наш интерес, наше желание, наш приоритет – всегда «Шахтер». Очень приятно вернуться в клуб, в котором играют великие бразильские игроки, и стать для него воротами в европейский футбол».

«Мы, бразильцы, все время держимся вместе, и, слава Богу, уехали без проблем [после 24 февраля 2022 года]. Клуб помог нам с размещением. Мы прожили четыре дня в отеле и там же спали. Конечно, у нас было что поесть и попить. Но в условиях войны четыре дня – это как месяц. Мы тоже чувствовали эту боль вместе с ними, когда происходит нападение, когда мы знаем, что погибли люди».

«С самого начала я постоянно видел украинский флаг, и когда мы с женой говорили о «Шахтере», даже несмотря на всю эту внешнюю обстановку, войну, мы чувствовали мир, мы чувствовали это желание вернуться. Пришло время вернуться. И вот мы здесь, и мы очень счастливы и довольны», – сказал Марлон Сантос.

Напомним, этим летом Марлон Сантос вернулся в «Шахтер», оформив контракт на два года.