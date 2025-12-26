Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?

Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими, по данным Transfermarkt, является самым дорогим игроком в Кубке африканских наций.

Рыночная стоимость футболиста – 80 млн евро.

Сразу за Хакими в данном рейтинге идут Бриан Мбемо (сборная Камеруна) и Виктор Осимхен (сборная Нигерии) – по 75 млн. евро каждый.

Рассмотрим топ-15 самых дорогих футболистов на турнире.

Игроки Кубка африканских наций с самой большой рыночной стоимостью