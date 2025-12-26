Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг
Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими, по данным Transfermarkt, является самым дорогим игроком в Кубке африканских наций.
Рыночная стоимость футболиста – 80 млн евро.
Сразу за Хакими в данном рейтинге идут Бриан Мбемо (сборная Камеруна) и Виктор Осимхен (сборная Нигерии) – по 75 млн. евро каждый.
Рассмотрим топ-15 самых дорогих футболистов на турнире.
Игроки Кубка африканских наций с самой большой рыночной стоимостью
- 80 млн евро – Ашраф Хакими (Марокко)
- 75 млн евро – Бриан Мбемо (Камерун)
- 75 млн евро – Виктор Осимхен (Нигерия)
- 65 млн евро – Омар Мармуш (Египет)
- 60 млн евро – Карлос Балеба (Камерун)
- 50 млн евро – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
- 45 млн евро – Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар)
- 45 млн евро – Усман Диоманде (Кот-д'Ивуар)
- 45 млн евро – Николас Джексон (Сенегал)
- 45 млн евро – Илиман Ндиайе (Сенегал)
- 40 млн евро – Райан Аит-Нури (Алжир)
- 35 млн евро – Данго Уаттара (Буркина-Фасо)
- 35 млн евро – Папе Сарр (Сенегал)
- 35 млн евро – Браим Диас (Марокко)
- 35 млн евро – Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо)
🔥 🌍 Achraf Hakimi es el futbolista más cotizado de cuantos participan en la presente edición de la Copa de África.— Transfermarkt.es (@TMes_news) December 26, 2025
Los detalles: https://t.co/8rwuoo9ZOq#CAF #Hakimi #Marruecos #PSG pic.twitter.com/zTb8OSNuSJ
