Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 23:21 |
173
3

Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг

Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими, по данным Transfermarkt, является самым дорогим игроком в Кубке африканских наций.

Рыночная стоимость футболиста – 80 млн евро.

Сразу за Хакими в данном рейтинге идут Бриан Мбемо (сборная Камеруна) и Виктор Осимхен (сборная Нигерии) – по 75 млн. евро каждый.

Рассмотрим топ-15 самых дорогих футболистов на турнире.

Игроки Кубка африканских наций с самой большой рыночной стоимостью

  • 80 млн евро – Ашраф Хакими (Марокко)
  • 75 млн евро – Бриан Мбемо (Камерун)
  • 75 млн евро – Виктор Осимхен (Нигерия)
  • 65 млн евро – Омар Мармуш (Египет)
  • 60 млн евро – Карлос Балеба (Камерун)
  • 50 млн евро – Амад Диалло (Кот-д'Ивуар)
  • 45 млн евро – Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар)
  • 45 млн евро – Усман Диоманде (Кот-д'Ивуар)
  • 45 млн евро – Николас Джексон (Сенегал)
  • 45 млн евро – Илиман Ндиайе (Сенегал)
  • 40 млн евро – Райан Аит-Нури (Алжир)
  • 35 млн евро – Данго Уаттара (Буркина-Фасо)
  • 35 млн евро – Папе Сарр (Сенегал)
  • 35 млн евро – Браим Диас (Марокко)
  • 35 млн евро – Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо)
По теме:
Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
Замбия – Коморы – 0:0. Почему не засчитали гол Маолида. Видеообзор матча
Медные пули для целакантов. На КАН-2025 сыгран еще один матч
Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими статистика Бриан Мбемо Виктор Осимхен сборная Камеруна по футболу сборная Нигерии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
antt
У прізвищі Мбепо відчувається камерунський почерк, подібність із Кіліаном. А він пишуть зараз поїхав вболівати за Хакімі і збірну Марокко, ще й з другим номером. Лише тиждень тому після пошуку в інтернеті написав про походження прізвищ лідерів Франції. Водночас Дембеле б мав точно поїхати сьогодні вболівати за Малі бо у нього саме прізвище із цієї країни, а ні напевно не буде ні за яку вболівати.
Ответить
0
Brian
А Салах і Садіо Мане де? чи вони вже навіть 35 млн не коштують?
Ответить
0
Brian
Але Ашраф через травму не грає, і не факт що взагалі зіграє. Тому в цьомурейтингу він явно зайвий.
Ответить
0
