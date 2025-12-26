Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 декабря 2025, 23:35 |
497
0

Клуб из Лиги чемпионов запросил трансфер Лунина. Это не Милан

Андрей может перейти из Реала в Вильярреал

Клуб из Лиги чемпионов запросил трансфер Лунина. Это не Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Вильярреал» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «желтая субмарина» уже сделала запрос на трансфер 26-летнего футболиста.

Отмечается, что Лунин идеально соответствует профилю вратаря, которого хочет видеть главный тренер «Вильярреала» Марселино.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин стал целью «Милана».

Вильярреал трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
