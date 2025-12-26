Клуб из Лиги чемпионов запросил трансфер Лунина. Это не Милан
Андрей может перейти из Реала в Вильярреал
«Вильярреал» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.
По информации источника, «желтая субмарина» уже сделала запрос на трансфер 26-летнего футболиста.
Отмечается, что Лунин идеально соответствует профилю вратаря, которого хочет видеть главный тренер «Вильярреала» Марселино.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин стал целью «Милана».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мацей Кендзерек рассказал, как трудоустроился в киевском «Динамо»
Дерек раскритиковал Джейка Пола