Клуб из Лиги чемпионов запросил трансфер Лунина. Это не Милан

«Вильярреал» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «желтая субмарина» уже сделала запрос на трансфер 26-летнего футболиста.

Отмечается, что Лунин идеально соответствует профилю вратаря, которого хочет видеть главный тренер «Вильярреала» Марселино.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин стал целью «Милана».