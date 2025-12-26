Зидан может возглавить выдающийся клуб. Считает, что они на уровне с Реалом
Коуч не против потренировать «Баварию»
Легендарный экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что в мировом футболе существует единственный клуб, который можно поставить на один уровень со «сливочными».
По информации источника, близкий друг французского специалиста утверждает, что Зидан рассматривает мюнхенскую «Баварию» как институт, подобный «Реалу» по масштабу, истории и принципам работы.
Отмечается, что именно поэтому экс-наставник мадридцев никогда не отвергал возможность возглавить немецкий гранд. Зидан ценит структурированность, четкую иерархию и спортивные амбиции «Баварии», однако при условии, что руководство предоставит ему полное доверие и серьезные полномочия в формировании команды.
