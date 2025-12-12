Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана

В «Реале» не все положительно воспринимают идею возвращения Зинедина Зидана, который может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера. По информации источника, трое футболистов мадридцев выразили президенту Флорентино Пересу свои сомнения по поводу возвращения легендарного француза, отдавая предпочтение Юргену Клоппу или другому кандидату.

Первым недовольство выразил Винисиус Жуниор. При Зидане бразилец не имел стабильного места в составе, постоянно проигрывая конкуренцию Азару и Родриго, и даже рассматривал вариант ухода из клуба. Аналогичную позицию занимает и Эдер Милитао, который при Зидане не получал достаточного доверия и оставался в тени Рамоса и Варана.

Третий скептик – Дани Себальос, чье сотрудничество с французом также не сложилось: именно из-за этого он вынужден был на два сезона уйти в аренду в «Арсенал».