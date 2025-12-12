Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Испания
12 декабря 2025, 22:22 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:26
1289
2

Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана

В Мадриде не все выступают за назначение Зизу

12 декабря 2025, 22:22 | Обновлено 12 декабря 2025, 22:26
1289
2 Comments
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

В «Реале» не все положительно воспринимают идею возвращения Зинедина Зидана, который может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера. По информации источника, трое футболистов мадридцев выразили президенту Флорентино Пересу свои сомнения по поводу возвращения легендарного француза, отдавая предпочтение Юргену Клоппу или другому кандидату.

Первым недовольство выразил Винисиус Жуниор. При Зидане бразилец не имел стабильного места в составе, постоянно проигрывая конкуренцию Азару и Родриго, и даже рассматривал вариант ухода из клуба. Аналогичную позицию занимает и Эдер Милитао, который при Зидане не получал достаточного доверия и оставался в тени Рамоса и Варана.

Третий скептик – Дани Себальос, чье сотрудничество с французом также не сложилось: именно из-за этого он вынужден был на два сезона уйти в аренду в «Арсенал».

По теме:
Реал Сосьедад – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего
Стало известно, выйдут ли Ванат и Цыганков в составе Жироны на матч Ла Лиги
Флорентино Перес Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
Биатлон | 12 декабря 2025, 16:32 7
Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились

Только Кристина попала в топ-40 спринта

«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Футбол | 12 декабря 2025, 07:54 1
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины

Бывший нападающий киевлян считает, что в «Динамо» нужно строить новую команду

ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 12.12.2025, 08:26
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 12.12.2025, 22:02
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Футбол | 12.12.2025, 07:44
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Цікаве співпадіння - Зідан назвав  цих же гравців, через яких він не повернеться і Реал.
Ответить
0
Victor673256ua
Не найавторитетніші персони в Реалі зараз. Та і Зідан наче захоплений ідеєю очолити збірну Франції
Ответить
0
Популярные новости
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 3
Бокс
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 6
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем