Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, почему обожает хоккей.

– Вы хорошо играли в хоккей?

– Старался. Правда, какой хоккей был в Украине в конце 60-х – начале 70-х, особенно во Львовской области. На любительском уровне я три-четыре года защищал цвета фрезерного завода, а еще раньше, в детстве, делали ворота из всего, что попадалось под руку. Важно было уметь стоять на коньках. Тогда же и зимы были другими.

– На какой позиции вы «резали лед»?

– (Смеется.) Я был левым нападающим. Наша команда выступала на первенстве области.

– То есть, из-за любви к спорту после футбола у вас идет хоккей?

– Наверное, да. У меня была мечта вживую посмотреть матч НХЛ. Пять лет назад мне это удалось. С ветеранами сборной Украины по футболу мы были в Тампе. Сначала мы вместе сходили на один поединок, а потом я сам купил билет. Как раз в том сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла Кубок Стэнли. Я получил массу удовольствия. Вот это настоящий хоккей высочайшего уровня.