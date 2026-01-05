ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Бразилии вернулся в родной Сантос
Габриэл Барбоза проведет целый год в команде по правам аренды
29-летний бразильский нападающий Габриел Барбоза официально перешел в «Сантос» из «Крузейро» на правах аренды.
Габриел проведет в «Сантосе» целый год согласно условиям договора.
За время пребывания в «Крузейро» форвард сыграл 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
Именно в «Сантосе» Барбоза сделал первые шаги во взрослом футболе. Пройдя юношеские академии, нападающий получил шанс в главной команде, за которую выступал три года. За это время форвард провел 207 матчей, забил 83 гола и сделал 13 ассистов.
Следующим шагом стал трансфер в миланский «Интер». Затем последовали аренды в «Бенфику», «Сантос» и «Фламенго», а позже – полноценный переход в «Фламенго».
Также Габриел имел возможность представлять сборную Бразилии, в футболке которой провел 18 матчей и забил 5 голов.
Напомним, что «Сантос» в составе с Неймаром в последнем туре избежал вылета и остался в высшей лиге.
VAI PRA CIMA, GABRIEL! 💪🏽— Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026
Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano. @Gabigol chegou chegou à base do Peixão com apenas oito anos, em 2004, e fez sua… pic.twitter.com/VGiUoV7EfO
A parceria e o entrosamento são desde #MeninosDaVila. Gerações diferentes, mas a mesma essência alvinegra! 🧬 pic.twitter.com/a3NLS5U4Ej— Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026
"Não é só um clube, é uma causa" 🤍🖤 pic.twitter.com/XHrqvMU9Me— Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026
De volta para casa! O primeiro dia de Gabigol no retorno ao Peixão! 🎥💪🏽 pic.twitter.com/EGFurOfiMY— Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026
