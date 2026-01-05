Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Бразилии вернулся в родной Сантос
05 января 2026, 01:48 | Обновлено 05 января 2026, 01:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Бразилии вернулся в родной Сантос

Габриэл Барбоза проведет целый год в команде по правам аренды

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Бразилии вернулся в родной Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Барбоза

29-летний бразильский нападающий Габриел Барбоза официально перешел в «Сантос» из «Крузейро» на правах аренды.

Габриел проведет в «Сантосе» целый год согласно условиям договора.

За время пребывания в «Крузейро» форвард сыграл 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Именно в «Сантосе» Барбоза сделал первые шаги во взрослом футболе. Пройдя юношеские академии, нападающий получил шанс в главной команде, за которую выступал три года. За это время форвард провел 207 матчей, забил 83 гола и сделал 13 ассистов.

Следующим шагом стал трансфер в миланский «Интер». Затем последовали аренды в «Бенфику», «Сантос» и «Фламенго», а позже – полноценный переход в «Фламенго».

Также Габриел имел возможность представлять сборную Бразилии, в футболке которой провел 18 матчей и забил 5 голов.

Напомним, что «Сантос» в составе с Неймаром в последнем туре избежал вылета и остался в высшей лиге.

Андрей Витренко
