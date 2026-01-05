Непобедимы. Игрок сборной Испании принес Порту победу в лиге
Гол Саму Омородиона сломал «Санта-Клару»
4 января лидер чемпионата Португалии «Порту» провёл свой первый матч в 2026 году.
В рамках 17-го тура национальной лиги «драконы» в гостях сыграли против «Санта-Клары».
Три очка «Порту» принес испанский нападающий Саму Омородион, чей гол стал решающим – 0:1.
Благодаря победе «драконы» укрепили лидерство в турнирной таблице (49 очков), оторвавшись от второго места на семь баллов.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 4 января
«Санта-Клара» – «Порту» – 0:1
Гол: Омородион, 50
«Риу Аве» – «Каза Пия» – 3:1
Голы: Андре Луиш, 54, 86, Самора, 62 – Мендеш, 83
«Алверка» – «Фамаликау» – 1:0
Гол: Шикиньо, 90+5 (пен.)
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|17
|16
|1
|0
|36 - 4
|18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту
|49
|2
|Спортинг Лиссабон
|17
|13
|3
|1
|47 - 9
|16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон
|42
|3
|Бенфика
|17
|11
|6
|0
|36 - 11
|17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон
|39
|4
|Жил Висенте
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте
|28
|5
|Брага
|17
|7
|6
|4
|31 - 18
|18.01.26 20:00 Тондела - Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага
|27
|6
|Витория Гимараеш
|17
|7
|4
|6
|18 - 22
|18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте
|25
|7
|Морейренсе
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау
|24
|8
|Фамаликау
|17
|6
|5
|6
|20 - 14
|18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага
|23
|9
|Эшторил
|17
|5
|5
|7
|28 - 29
|19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе
|20
|10
|Риу Аве
|17
|4
|8
|5
|22 - 29
|17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве
|20
|11
|Алверка
|17
|6
|2
|9
|17 - 27
|17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал
|20
|12
|Эштрела Амадора
|17
|4
|7
|6
|23 - 27
|19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока
|19
|13
|Насьонал
|16
|4
|4
|8
|18 - 23
|11.01.26 17:30 Насьонал - Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика
|16
|14
|Санта Клара
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|11.01.26 17:30 Насьонал - Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара
|16
|15
|Каза Пия
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия
|14
|16
|Арока
|17
|3
|5
|9
|18 - 42
|17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока
|14
|17
|Тондела
|16
|3
|3
|10
|12 - 28
|11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела
|12
|18
|АВС
|17
|0
|4
|13
|11 - 43
|17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве
|4
События матча
