Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Непобедимы. Игрок сборной Испании принес Порту победу в лиге
Чемпионат Португалии
Алверка
04.01.2026 22:30 – FT 1 : 0
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 января 2026, 02:48 | Обновлено 05 января 2026, 02:51
26
0

Непобедимы. Игрок сборной Испании принес Порту победу в лиге

Гол Саму Омородиона сломал «Санта-Клару»

05 января 2026, 02:48 | Обновлено 05 января 2026, 02:51
26
0
Непобедимы. Игрок сборной Испании принес Порту победу в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января лидер чемпионата Португалии «Порту» провёл свой первый матч в 2026 году.

В рамках 17-го тура национальной лиги «драконы» в гостях сыграли против «Санта-Клары».

Три очка «Порту» принес испанский нападающий Саму Омородион, чей гол стал решающим – 0:1.

Благодаря победе «драконы» укрепили лидерство в турнирной таблице (49 очков), оторвавшись от второго места на семь баллов.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 4 января

«Санта-Клара» «Порту» 0:1

Гол: Омородион, 50

«Риу Аве» «Каза Пия» 3:1

Голы: Андре Луиш, 54, 86, Самора, 62 – Мендеш, 83

«Алверка» «Фамаликау» 1:0

Гол: Шикиньо, 90+5 (пен.)

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 17 16 1 0 36 - 4 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту 49
2 Спортинг Лиссабон 17 13 3 1 47 - 9 16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 42
3 Бенфика 17 11 6 0 36 - 11 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон 39
4 Жил Висенте 17 7 7 3 22 - 12 17.01.26 17:30 Жил Висенте - Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 28
5 Брага 17 7 6 4 31 - 18 18.01.26 20:00 Тондела - Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 27
6 Витория Гимараеш 17 7 4 6 18 - 22 18.01.26 22:30 Витория Гимараеш - Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте 25
7 Морейренсе 16 7 3 6 23 - 24 11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 24
8 Фамаликау 17 6 5 6 20 - 14 18.01.26 17:30 Санта Клара - Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага 23
9 Эшторил 17 5 5 7 28 - 29 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе 20
10 Риу Аве 17 4 8 5 22 - 29 17.01.26 22:30 Риу Аве - Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 20
11 Алверка 17 6 2 9 17 - 27 17.01.26 20:00 Алверка - Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал 20
12 Эштрела Амадора 17 4 7 6 23 - 27 19.01.26 22:15 Эштрела Амадора - Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 19
13 Насьонал 16 4 4 8 18 - 23 11.01.26 17:30 Насьонал - Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика 16
14 Санта Клара 16 4 4 8 11 - 16 11.01.26 17:30 Насьонал - Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара 16
15 Каза Пия 17 3 5 9 17 - 32 16.01.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия 14
16 Арока 17 3 5 9 18 - 42 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока 14
17 Тондела 16 3 3 10 12 - 28 11.01.26 20:00 Морейренсе - Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела 12
18 АВС 17 0 4 13 11 - 43 17.01.26 20:00 АВС - Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве 4
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Чикиньо (Алверка).
По теме:
ВИДЕО. Итоги дня в Португалии. Таблица: Бенфика сократила отставание
ВИДЕО. Дедовщина? Капитан европейского гранда ударил молодого футболиста
ВИДЕО. Ногой в спину. На тренировке Порту случился странный эпизод
чемпионат Португалии по футболу Саму Омородион Агехова Порту Санта-Клара Алверка Фамаликау Риу Аве Каза Пия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 января 2026, 00:27 0
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча
ЮАР – Камерун – 1:2. Львиная хватка на КАН. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка африканских наций

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Футбол | 04.01.2026, 21:02
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
ВИДЕО. Сам заработал. Ванат забил с пенальти в свой День рождения
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04.01.2026, 09:14
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем