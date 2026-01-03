Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Англия
03 января 2026, 22:17 |
612
0

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

03 января 2026, 22:17 |
612
0
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Милан» рассматривает Александра Зинченко как возможное усиление состава и может использовать его в полузащите.

По информации источника, в клубе высоко оценивают опыт и универсальность украинца, который может стать заменой Рубену Лофтусу-Чику. Английский полузащитник после возвращения из травмы демонстрирует низкую результативность, забив только один мяч, что заставляет руководство «россонери» искать альтернативные варианты для обновления средней линии.

Зинченко сейчас играет в «Ноттингеме Форест» на правах аренды, а права на него принадлежат «Арсеналу».

По теме:
Кривбасс может усилится скандальным капитаном другого клуба УПЛ
Астон Вилла и другие. Чья домашняя победная серия окажется самой длинной?
Сделано невероятно предложение. Реал готовит сумасшедший зимний трансфер
Александр Зинченко Милан Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

Дерби Каталонии. Обнародованы составы на матч Эспаньол – Барселона
Футбол | 03 января 2026, 21:24 0
Дерби Каталонии. Обнародованы составы на матч Эспаньол – Барселона
Дерби Каталонии. Обнародованы составы на матч Эспаньол – Барселона

Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 22:00 по Киеву

Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Теннис | 03.01.2026, 19:45
Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем