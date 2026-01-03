Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
«Милан» рассматривает подписание украинца
«Милан» рассматривает Александра Зинченко как возможное усиление состава и может использовать его в полузащите.
По информации источника, в клубе высоко оценивают опыт и универсальность украинца, который может стать заменой Рубену Лофтусу-Чику. Английский полузащитник после возвращения из травмы демонстрирует низкую результативность, забив только один мяч, что заставляет руководство «россонери» искать альтернативные варианты для обновления средней линии.
Зинченко сейчас играет в «Ноттингеме Форест» на правах аренды, а права на него принадлежат «Арсеналу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
Поединок 19-го тура Ла Лиги стартует в 22:00 по Киеву