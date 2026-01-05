Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАРРАГЕР – об Амориме: «Его уровень не соответствует должности тренера МЮ»
Англия
05 января 2026, 02:12 | Обновлено 05 января 2026, 02:13
79
0

Легенда Ливерпуля раскритиковал португальского коуча

Getty Images/Global Images Ukraine

Джейми Каррагер выразил сомнение в том, что Рубен Аморим является подходящим наставником для «Манчестер Юнайтед».

«Полагаю, у него нет никаких оснований выражать недовольство теми, кто пригласил его на работу. Причина проста – он недостаточно квалифицирован.

Его уровень не соответствует посту тренера «Манчестер Юнайтед». На текущий момент он едва ли подтверждает свою компетентность даже для работы в Премьер–лиге.

Его претензии могут иметь лишь два основания: либо это недовольство отсутствием поддержки в январское трансферное окно, либо реакция на критику руководства из–за постоянной смены тактических схем.

Казалось, переход на игру в четыре защитника принес определенный прогресс, но в матче против «Вулверхэмптона» он снова вернулся к модели с пятью игроками обороны.

В итоге команда выдала, пожалуй, наиболее слабую игру среди всех, кто противостоял «волкам» в этом сезоне», – отметил бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

По теме:
Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 2:0. Падение орлов. Видео голов и обзор матча
Рубен Аморим Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
