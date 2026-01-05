Довбика хочет купить легендарный клуб. Но есть нюанс

Английский «Манчестер Юнайтед» включил форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика в свой шорт-лист для усиления атаки.

Клуб рассматривает нескольких кандидатов на позицию форварда, и украинец оказался среди возможных вариантов для зимнего или летнего трансфера.

Впрочем, источники отмечают: несмотря на интерес, вероятность сделки пока – низкая. «Юнайтед» только мониторит ситуацию, тогда как «Рома» не намерена легко отпускать своего основного нападающего.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.