Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбика хочет купить легендарный клуб. Но есть нюанс
Англия
05 января 2026, 01:02
Довбика хочет купить легендарный клуб. Но есть нюанс

На Артема нацелился «Манчестер Юнайтед»

Довбика хочет купить легендарный клуб. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Английский «Манчестер Юнайтед» включил форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика в свой шорт-лист для усиления атаки.

Клуб рассматривает нескольких кандидатов на позицию форварда, и украинец оказался среди возможных вариантов для зимнего или летнего трансфера.

Впрочем, источники отмечают: несмотря на интерес, вероятность сделки пока – низкая. «Юнайтед» только мониторит ситуацию, тогда как «Рома» не намерена легко отпускать своего основного нападающего.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Бразилии вернулся в родной Сантос
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Баварии расторг контракт из-за болезни члена семьи
Клуб АПЛ сообщил о смерти болельщика перед матчем
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
