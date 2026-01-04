Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Даяна Ястремская сыграет с Гибсон, Элина Свитолина стартует в паре с Винус Уильямс
5 января на хардовых турнирах в Австралии – WTA 500 Брисбен и WTA 250 Окленд – продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.
Даяна Ястремская сыграет против Талии Гибсон в Брисбене, а Элина Свитолина начнет выступления в паре вместе с Винус Уильямс.
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/32 финала
Show Court 1. 5-й запуск (не ранее 10:00)
Даяна Ястремская – Талия Гибсон [WC]
WTA 250 Окленд. Парный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 03:30)
Элина Свитолина / Винус Уильямс [WC] – Александра Эала / Ива Йович
