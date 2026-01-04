Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 января 2026, 16:36 |
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде

Даяна Ястремская сыграет с Гибсон, Элина Свитолина стартует в паре с Винус Уильямс

04 января 2026, 16:36 |
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 января на хардовых турнирах в Австралии – WTA 500 Брисбен и WTA 250 Окленд – продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

Даяна Ястремская сыграет против Талии Гибсон в Брисбене, а Элина Свитолина начнет выступления в паре вместе с Винус Уильямс.

Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/32 финала

Show Court 1. 5-й запуск (не ранее 10:00)

Даяна Ястремская Талия Гибсон [WC]

WTA 250 Окленд. Парный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 03:30)

Элина Свитолина / Винус Уильямс [WC] – Александра Эала / Ива Йович

Элина Свитолина Винус Уильямс Александра Эала Ива Йович Даяна Ястремская Талия Гибсон WTA Брисбен WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
