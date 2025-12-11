Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зидан назвал условие, при котором готов снова тренировать Реал
Испания
11 декабря 2025, 06:02 |
Зидан назвал условие, при котором готов снова тренировать Реал

Тренер готов вернуться в клуб только на полсезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Хаби Алонсо может покинуть пост главного тренера «Реала». Президент клуба Флорентино Перес уже рассматривает варианты замены, среди которых активно фигурирует имя Зинедина Зидана.

Француз, который не работает с лета 2021 года, готов вернуться в «Реал», но только на условиях краткосрочного контракта – до конца текущего сезона. Причина – он уже имеет устную договоренность с Федерацией футбола Франции, чтобы после чемпионата мира 2026 возглавить национальную сборную.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
