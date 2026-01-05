Динамо может оформить трансфер легионера, сделан запрос. Речь не о Витиньо

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце может продолжить карьеру в бухарестском «Динамо». Об этом сообщает TransferFeed.

ПО информации источника, румынский клуб отправил запрос в ФИФА – дело в то, что 23-летний футболист играл уже в двух клубах в этом сезоне («Динамо» и «Крайова»), что не даст ему сыграть за третий клуб до конца сезона.

При этом, второй из этих клубов прекратил свое существование, на чем и пытается сработать бухарестское «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что три клуба ведут борьбу за игрока киевского «Динамо».