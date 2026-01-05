Пара Уоткинс/Роджерс – одна из самых продуктивных в истории Астон Виллы
Морган Роджерс и Олли Уоткинс создали на двух 10 голов (гол+пас)
Лишь две пары футболистов в истории бирмингемцев создали большее количество забитых мячей
Пара игроков Астон Виллы Морган Роджерс и Олли Уоткинс создали вместе (гол+пас) уже 10 голов в АПЛ.
В истории бирмингемцев только две пары игроков имели большее количество созданных голов, и в каждой из них присутствовал Эшли Янг (14 голов вместе с Габриэлем Агбонлахором и Джоном Карью).
Пары игроков Астон Виллы с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ
- 14 – Эшли Янг и Габриэль Агбонлахор
- 14 – Эшли Янг и Джон Карью
- 10 – Морган Роджерс и Олли Уоткинс
Интересным фактом является то, что каждый в паре Роджерс/Уоткинс забил по пять голов и отдал по пять результативных передач друг на друга.
Голы, созданные парой Роджерс/Уоткинс в АПЛ (10)
- 2026, против Ноттингем Форест: Уоткинс (Роджерс)
- 2025, против Манчестер Юнайтед: Роджерс (Уоткинс)
- 2025, против Брайтона: Уоткинс (Роджерс)
- 2025, против Борнмута: Уоткинс (Роджерс)
- 2025, против Кристал Пэлас: Роджерс (Уоткинс)
- 2025, против Эвертона: Уоткинс (Роджерс)
- 2024, против Брайтона: Роджерс (Уоткинс)
- 2024, против Брентфорда: Роджерс (Уоткинс)
- 2024, против Ипсвич Таун: Роджерс (Уоткинс)
- 2024, против Вулверхємптона: Уоткинс (Роджерс)
