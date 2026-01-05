Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 16:14 | Обновлено 05 января 2026, 16:45
Пара Уоткинс/Роджерс – одна из самых продуктивных в истории Астон Виллы

Морган Роджерс и Олли Уоткинс создали на двух 10 голов (гол+пас)

Пара Уоткинс/Роджерс – одна из самых продуктивных в истории Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Лишь две пары футболистов в истории бирмингемцев создали большее количество забитых мячей

Пара игроков Астон Виллы Морган Роджерс и Олли Уоткинс создали вместе (гол+пас) уже 10 голов в АПЛ.

В истории бирмингемцев только две пары игроков имели большее количество созданных голов, и в каждой из них присутствовал Эшли Янг (14 голов вместе с Габриэлем Агбонлахором и Джоном Карью).

Пары игроков Астон Виллы с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ

  • 14 – Эшли Янг и Габриэль Агбонлахор
  • 14 – Эшли Янг и Джон Карью
  • 10 – Морган Роджерс и Олли Уоткинс

Интересным фактом является то, что каждый в паре Роджерс/Уоткинс забил по пять голов и отдал по пять результативных передач друг на друга.

Голы, созданные парой Роджерс/Уоткинс в АПЛ (10)

  • 2026, против Ноттингем Форест: Уоткинс (Роджерс)
  • 2025, против Манчестер Юнайтед: Роджерс (Уоткинс)
  • 2025, против Брайтона: Уоткинс (Роджерс)
  • 2025, против Борнмута: Уоткинс (Роджерс)
  • 2025, против Кристал Пэлас: Роджерс (Уоткинс)
  • 2025, против Эвертона: Уоткинс (Роджерс)
  • 2024, против Брайтона: Роджерс (Уоткинс)
  • 2024, против Брентфорда: Роджерс (Уоткинс)
  • 2024, против Ипсвич Таун: Роджерс (Уоткинс)
  • 2024, против Вулверхємптона: Уоткинс (Роджерс)
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Морган Роджерс Олли Уоткинс
