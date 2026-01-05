Пара Уоткинс/Роджерс – одна из самых продуктивных в истории Астон Виллы

Лишь две пары футболистов в истории бирмингемцев создали большее количество забитых мячей

Пара игроков Астон Виллы Морган Роджерс и Олли Уоткинс создали вместе (гол+пас) уже 10 голов в АПЛ.

В истории бирмингемцев только две пары игроков имели большее количество созданных голов, и в каждой из них присутствовал Эшли Янг (14 голов вместе с Габриэлем Агбонлахором и Джоном Карью).

Пары игроков Астон Виллы с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ

14 – Эшли Янг и Габриэль Агбонлахор

14 – Эшли Янг и Джон Карью

10 – Морган Роджерс и Олли Уоткинс

Интересным фактом является то, что каждый в паре Роджерс/Уоткинс забил по пять голов и отдал по пять результативных передач друг на друга.

Голы, созданные парой Роджерс/Уоткинс в АПЛ (10)