Эпицентр определился с первым спарринг-партнером в новом году

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра» одними из первых в УПЛ возвращаются из отпуска и уже 17 января сыграют контрольный матч со второлиговым «Колосом-2» в Ковалевке. В нем не примут участия легионеры подолян.

На 21 января запланирован выезд на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где подопечные Сергея Нагорняка проведут ряд спаррингов. Первый – с польским клубом первой лиги «Медзь».

Ожидается появление в расположении подолян и 3-4 потенциальных новичка.

Сейчас в активе футболистов «Эпицентра» 14 очков, и они занимают 14-е место в чемпионате.

