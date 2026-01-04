Молодой голкипер, покинувший клуб УПЛ, получил предложение из Чехии
Глеб Бушняк после ухода из Эпицентра может стать игроком чешского клуба Яблонец
19-летний вратарь Глеб Бушняк, об уходе которого из «Эпицентра» было объявлено 31 декабря, получил несколько предложений от украинских и зарубежных клубов. Однако голкипер склоняется к европейскому варианту развития карьеры.
Три недели назад Бушняк получил возможность пройти просмотр в чешском клубе Яблонец. Именно от этого клуба поступает наибольший интерес, и игрок считает это предложение оптимальным для себя.
С июля 2023 года Бушняк был запасным вратарем «Эпицентра», а в прошлом сезоне вместе с командой выиграл Первую лигу и получил повышение в УПЛ.
В 2025 году Бушняк в составе национальной студенческой сборной Украины дошел до 1/4 финала чемпионата мира в Китае, а в 2024 году вместе с тем же коллективом выиграл VI Европейские университетские игры в Венгрии.
