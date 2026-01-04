Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодой голкипер, покинувший клуб УПЛ, получил предложение из Чехии
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 02:43 | Обновлено 04 января 2026, 03:11
104
0

Молодой голкипер, покинувший клуб УПЛ, получил предложение из Чехии

Глеб Бушняк после ухода из Эпицентра может стать игроком чешского клуба Яблонец

04 января 2026, 02:43 | Обновлено 04 января 2026, 03:11
104
0
Молодой голкипер, покинувший клуб УПЛ, получил предложение из Чехии
ФК Эпицентр. Глеб Бушняк

19-летний вратарь Глеб Бушняк, об уходе которого из «Эпицентра» было объявлено 31 декабря, получил несколько предложений от украинских и зарубежных клубов. Однако голкипер склоняется к европейскому варианту развития карьеры.

Три недели назад Бушняк получил возможность пройти просмотр в чешском клубе Яблонец. Именно от этого клуба поступает наибольший интерес, и игрок считает это предложение оптимальным для себя.

С июля 2023 года Бушняк был запасным вратарем «Эпицентра», а в прошлом сезоне вместе с командой выиграл Первую лигу и получил повышение в УПЛ.

В 2025 году Бушняк в составе национальной студенческой сборной Украины дошел до 1/4 финала чемпионата мира в Китае, а в 2024 году вместе с тем же коллективом выиграл VI Европейские университетские игры в Венгрии.

По теме:
Реал решил подписать обладателя Золотого мяча. Возможен бесплатный переход
Кривбасс может усилиться скандальным капитаном другого клуба УПЛ
Сделано невероятно предложение. Реал готовит сумасшедший зимний трансфер
Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ Яблонец чемпионат Чехии по футболу свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03 января 2026, 19:02 3
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб

Украинский нападающий близок к переходу в «Фенербахче»

Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»
Футбол | 04 января 2026, 00:31 0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»

Украинец – об увольнении Шовковского

Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Хоккей | 03.01.2026, 02:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 03.01.2026, 22:17
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
03.01.2026, 08:21
Хоккей
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
02.01.2026, 05:02 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем