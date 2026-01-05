Испания05 января 2026, 16:18 | Обновлено 05 января 2026, 16:42
ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги
Жирона выбралась из зоны вылета
05 января 2026, 16:18 | Обновлено 05 января 2026, 16:42
1080
Болельщики Жироны назвали хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова лучшим игроком матча против Мальорки, который аутсайдер чемпионата Испании выиграл со счетом 2:1 и выбрался из зоны вылета.
Кроме того, в составе Жироны забил украинский форвард Владислав Ванат, но лучшим признали все же Цыганкова.
У Виктора в сезоне 5 голов и два ассиста, а у Владислава 5 голов и одна результативная передача.
𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐬 𝐨𝐧 🔥 pic.twitter.com/DK5iYqvbZs— Girona FC (@GironaFC) January 5, 2026
Лідер!Справжні Лідер !Дай боже щоб і збірній допоміг.Може і на Чемпіонат Світу проб'ємося.
