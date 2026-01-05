ФОТО. «Виктор – в огне». Цыганкова назвали лучшим игроком матча Ла Лиги

Болельщики Жироны назвали хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова лучшим игроком матча против Мальорки, который аутсайдер чемпионата Испании выиграл со счетом 2:1 и выбрался из зоны вылета.

Кроме того, в составе Жироны забил украинский форвард Владислав Ванат, но лучшим признали все же Цыганкова.

У Виктора в сезоне 5 голов и два ассиста, а у Владислава 5 голов и одна результативная передача.