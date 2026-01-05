ОФИЦИАЛЬНО. Отчаяние аутсайдера. Клуб АПЛ подписал форварда за 25 млн

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 15:19 | Обновлено 05 января 2026, 15:23
ФК Вест Хэм

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил о подписании контракта с форвардом Валентином Кастельяносом, который получил контракт на 4,5 года.

Игрок Лацио обошелся лондонскому клубу в 25,2 миллиона фунтов. 27-летний аргентинец в нынешнем сезоне забил всего 2 гола в 12 матчах.

Для Вест Хэма это уже второй трансфер в январе. Ранее клуб за 20 миллионов фунтов форварда Пабло.

Клуб делает все, чтобы спасти кризисный сезон и остаться в АПЛ. В минувшем туре Вест Хэм проиграл главному аутсайдеру Вулверхэмптону и с 14 очками находится в зоне вылета.

Валентин Кастельянос Вест Хэм Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Вест Хэм
